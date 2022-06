Cariñosos arriba y debajo del escenario: 5 historias de los papás más tiernos y famosos

De Izq. a Der: Harper y David Beckham, Bella y Mark Ruffalo y Crhis junto a Apple Martin

“No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre”, dijo alguna vez Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis no se equivocaba: qué imagen no simboliza más que la de la protección en un padre. Ellos, los padres famosos, lo saben bien porque el ojo está tal vez más puesto que lo normal sobre sus hijos.

En una época donde las familias se reconfiguran, el rol del padre sigue pesando a la hora de criar y guiar a sus hijos. “Con un mundo cada vez más lleno de mezquindad, la familia puede ser una sanación”, dijo recientemente el actor Mark Rufallo. Tanto él como George Clooney, David Beckham, Chris Martin, Brad Pitt, en otros, siguen de cerca el camino de sus hijos.

En palabras del doctor Ricardo A. Rubinstein, médico Psicoanalista, miembro titular en función didáctica APA-Full member Internacional, los padres famosos siguen siendo lisa y llanamente, padres. “Una cuestión es la imagen pública del padre que sale a trabajar y otra es la cuestión privada del padre con el hijo. Yo creo que ahí no necesariamente se generan dificultades o conflictos. Quizás sí vemos como toda la imagen que tienen los chicos que acceden a los medios, esto quizás se ejerza algún tipo de influencia, pero no me parece que demasiado en las cuestiones trascendentales de lo que es el ejercicio de la paternidad”, dice Rubinstein a Infobae.

Historias. De eso se trata esta nota: padres e hijos, arriba y abajo de los escenarios.

Brad Pitt, el súper papá

El actor Brad Pitt junto a Pax Thien Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt y Maddox Jolie-Pitt en un estreno en California (Foto de Jason LaVeris/FilmMagic)

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptivos y tres biológicos. Shiloh Jolie Pitt, la más grande de los tres niños que dio a luz la actriz, es la que más popularidad alcanzó a lo largo de los años. La adolescente que tiene 16 años se convirtió en una verdadera estrella: hace algunos días atrás, se convirtió en tendencia en redes sociales tras filtrarse un video que deja en evidencia todo su talento para el baile urbano.

Desde que era tan solo una niña, Shiloh Jolie-Pitt contó con el apoyo de Angelina y Pitt y la total libertad de elegir quién quería ser y cómo. Tal es así que en su momento se hizo popular porque acostumbraba a vestir como varón.

Hace algún tiempo atrás, Brad Pitt se refirió a su rol de padre en general, no solo sobre su vínculo con Shiloh Jolie-Pitt y dijo: “Los niños son tan delicados, absorben todo. Necesitan que los sujeten de la mano y que les expliquen las cosas. Necesitan ser escuchados. Cuando entro en ese modo de trabajo ocupado, no escucho. Quiero ser mejor que eso”.

Shiloh Jolie-Pitt en el estreno británico de "The Eternals" en BFI IMAX Waterloo

El resto de los hijos de Brad son: Maddox, Vivienne Marcheline, Knox Leon, Zahara Jolie-Pitt y Pax Thien. Pitt sigue de cerca el crecimiento de cada uno de ellos. Pese a sus diferencias como pareja, Angelina Jolie y Brad Pitt han intentado educar a sus hijos con ciertos valores que hacen que ellos, en la actualidad, se sientan entusiasmados por diferentes causas solidarias.

Zahara, por ejemplo, destina las ganancias que obtiene de su emprendimiento (diseña y vende bijouterie) a varios refugios que ayudan a las mujeres víctimas de violencia de género .

Por otro lado, se ha visto a Shiloh y a los mellizos Knox y Vivienne junto a su mamá, en un parque canino de Los Ángeles, colaborando con un refugio. Con fines de recaudar dinero, los chicos se dedicaron a vender al público alimento orgánico para perros. No fue la primera vez que realizaron este tipo de acciones ya que, anteriormente, también vendieron otros artículos para recaudar fondos para la organización benéfica Hope for Paws.

Chris Martin, el más tierno

Chris junto a su hija, Apple (@gwynethpaltrow)

Chris Martin y Gwyneth Paltrow estuvieron casados entre 2003 y 2016. Luego anunciaron que tendrían una separación consciente, por lo que a pesar de no estar juntos, se mantienen como buenos amigos y unidos con sus hijos: Apple de 18 años y Moses Martin, de 16.

Hace unos días se lo pudo ver a Martin junto a su hija Apple en su graduación. Fue una foto que se viralizó en todas las redes, mostrando la mencionada “comunión” que existe entre ambos. Junto a Paltrow, el vocalista de Coldplay celebró el logro académico de su hija.

“Chris es un gran padre”, se le ha escuchado decir muchas veces a la actriz. “Desde que decidimos terminar nuestro matrimonio, él se la ha arreglado para estar siempre junto a sus hijos”, agregó.

Hace unos días se lo pudo ver a Martin junto a su hija Apple en su graduación. Junto a Paltrow, el vocalista de Coldplay celebró el logro académico de su hija (@gwynethpaltrow)

“Amo a estos papás”, “wow ellos son muy maduros”, “me encantan Gwyneth y Chris, son los más maduros”, “se ven tan felices y orgullosos de su hija”, y “amo a estos dos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Moses y Apple compartieron un momento especial y musical en 2016, cuando subieron a cantar una canción en el Festival de Glastonbury. La música es sin dudas un hilo conductor en la relación que Martin tiene con sus hijos. El nombre de Moses, provino de una canción que el propio Martin le compuso a Gwyneth.

Además, los dos hijos de Chris y Gwyneth tienen créditos en el disco Music of the Spheres. A Apple se le atribuye la composición del tema Let Somebody Go, con Selena Gomez; mientras que a Moses se adjudica la interpretación de la canción Humankind, en la que se lo puede escuchar cantando con su padre.

Sus nombres aparecen en los créditos escritos a mano en el álbum, junto a corazones garabateados. En 2019, los niños también aparecieron en el escenario con el líder de Coldplay e interpretaron la canción Orphans. Apple y Moses participan activamente en la carrera de su padre. Chris, de hecho, dijo que si los chicos están presentes mientras él actúa, “le gusta llevarlos al escenario”.

La familia, la ley primera de Mark Ruffalo

“Feliz #DíaDelPadre a todas mis figuras paternas alrededor del mundo. Agradecido”, escribió el año pasado en su cuenta de Instagram, donde posó con sus tres hijos (@markruffalo)

Mark Ruffalo es sin dudas unos de los actores que más sensaciones desprende en mujeres y hombres. Ta vez, su estilo despojado lo hace ser un especie de famoso más terrenal . El actor tuvo tres hijos: Keen, Bella y Odette Ruffalo. Ambos son del fruto del matrimonio con Sunrise Coigney

Cuando creció y tuvo su propia familia, Mark se mudó a la ciudad de Nueva York para que sus hijos pudieran ir a una escuela con un buen programa para estudiantes disléxicos, porque no quería que sus hijos pasaran por las mismas luchas que él experimentó él de joven (sufrió trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia)

Sin dudas uno de los momentos recientes y más emotivos que el actor vivió fue el año pasado, en plena pandemia, cuando aceptó on line su trofeo al Mejor Actor en Miniserie o Película para TV en los Globos de Oro 2021 . Mientras daba un discurso apasionado sobre el ambientalismo, fueron sus hijos los que se robaron el show.

Mark Ruffalo y su hija asisten al juego Milwaukee Bucks vs New York Knicks en el Madison Square Garden (Foto de James Devaney/GC Images)

Mientras la estrella daba su discurso, Keen rodeó con el brazo a su hermana y sonrieron durante el gran momento de su padre. Mark habló sobre ellos en cámara, diciendo que quería agradecer a su familia, “que me deja ir y traer a estos locos a casa y tienen que vivir con todos estos años. Gracias, chicos”.

“Feliz #DíaDelPadre a todas mis figuras paternas alrededor del mundo. Agradecido”, escribió el año pasado en su cuenta de Instagram, donde posó con sus tres hijos.

Ruffalo es muy familiero. En otra instantánea de las redes, posteó una foto junto a dos de sus hijos y la leyenda: “Con un mundo cada vez más lleno de mezquindad, la familia puede ser una sanación”.

David Beckham y una debilidad llamada Harper

El ex jugador es padre de cuatro hijos: Brooklyn, Harper, Romeo, y Cruz Beckham (@davidbeckham)

El ex jugador es padre de cuatro hijos: Brooklyn, Harper, Romeo, y Cruz Beckham. Todos ellos, son el fruto de su relación con Victoria, su esposa.

Sin dudas, su única hija mujer es su debilidad. Hace muy poco, padre e hija viajaron a Venecia para el 180 aniversario de Riva, un evento dedicado a celebrar la historia de la construcción de barcos al nivel del arte. Para esta gala, su hija de 10 años impactó con un vestido strapless rosa y morado Zimmermann que la hizo lucir como una mini princesa.

A casi 10 años de su retiro, Beckham es una celebridad en los Estados Unidos. Allí vive junto a su esposa y junto a sus hijos. En abril de este año, la familia Beckham fue protagonista de la boda del año: su hijo mayor Brooklyn se casó con Nicola Peltz, actriz y modelo estadounidense, además de hija del multimillonario Nelson Peltz.

David, con su hija Harper (@davidbeckham)

Según reportes, el casamiento tuvo un costo de más de 3 millones de euros. Y entre los regalos que recibieron los novios, hubo uno que sobresalió sobre el resto. David junto a su esposa le obsequiaron a los novios un Jaguar XK140 eléctrico, una pieza del año 1954 que está valuada en unos 500 mil dólares.

Pocas horas después de la celebración, una cuenta que retrata el día a día de los que sucede en Palm Beach fotografió a Brooklyn Beckham paseando en el automóvil por el barrio en el que se encuentra la casona donde se realizó la boda.

En Brooklyn ha predominado la profesión de su madre, estando más enfocado en el mundo del espectáculo, pero sobre todo, el de la moda. En 2014 comenzó como modelo y apareció en portadas de varias editorias de Vogue y The New York Times, habiendo sido fotografiado por Bruce Weber, Terry Richardson, Daniel Jackson y Alasdair McLellanm, entre otros.

David Beckham en el casamiento de su hijo, Brooklyn

Beckham comparte la pasión del fútbol con Romeo, quien es futbolista profesional y juega como delantero en el club Fort Lauderdale CF de la USL League One.

Se unió a la filial de reserva del club de su padre, Inter de Miami, en 2021, aunque realmente su carrera como deportista empezó en 2014 en la reserva del Arsenal. Además del fútbol, su otra gran pasión es el tenis y estuvo a punto de dedicarse a ello también.

George Clooney el padre que no quería ser padre

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 10: George Clooney attends "The Tender Bar" Premiere during the 65th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 10, 2021 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Amal y George Clooney se casaron en septiembre de 2014 en Venecia. En 2017 vinieron al mundo sus dos hijos, Alexander y Ella. Así, el actor se deshace en halagos hacia su mujer y sus dos hijos. Ellos se han convertido en el pilar fundamental de su vida y, por eso, ha decidido bajar su ritmo de trabajo. Ahora, pasa mucho tiempo con sus dos pequeños, y toda la familia vive entre Italia e Inglaterra. Además, Amal tiene una intensa vida laboral, por lo que ambos intentan estar siempre presentes en los momentos más especiales de la vida de sus pequeños.

“Yo no quería casarme ni tener hijos”, había asegurado el actor hace unos años, durante una entrevista en el podcast WTF with Marc Maron. Pero todo cambió cuando Amal entró en su vida y el intérprete, que se había divorciado de Talia Balsam veinte años antes, vio como todo su mundo se daba la vuelta.

En otra entrevista con CBS, Clooney admitió que su nueva vida como padre significó un nivel de trabajo durante la pandemia que nunca había imaginado que viviría. “Hacía tiempo que no ponía 15 lavadoras en un día o que pasaba la mopa por el suelo, y estas puertas las barnicé”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: