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Receta de churrasco de riñonada a la plancha, rápida y fácil

Una preparación con carne vacuna de grosor medio, que se cocina en sartén o plancha bien caliente, con aceite, ajo y perejil, ideal para todos los paladares

Carne a la plancha humeante con patatas asadas, pimientos rojos y salsa verde en una bandeja negra sobre una mesa de madera.
La plancha bien caliente y una buena riñonada permiten preparar un churrasco en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La plancha bien caliente y una buena riñonada alcanzan para resolver una comida sabrosa en pocos minutos. El resultado es un churrasco dorado por fuera, jugoso por dentro y con ese sabor simple que siempre funciona.

En Argentina, este corte suele aparecer en almuerzos rápidos, cenas familiares o picadas abundantes junto con papas, ensalada o un buen chimichurri. Es una opción práctica cuando se busca cocinar carne sin prender la parrilla.

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Receta de churrasco de riñonada a la plancha

Se trata de un corte de carne vacuna de grosor medio, cocinado directamente sobre una plancha o sartén muy caliente. La preparación lleva pocos ingredientes y permite elegir el punto de cocción según el gusto de cada comensal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 8 a 10 minutos

Ingredientes

  • 2 churrascos de riñonada de aproximadamente 250 gr cada uno.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 diente de ajo picado o aplastado.
  • 1 cucharadita de perejil picado.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • ½ cucharadita de ají molido, opcional.
  • Gotas de jugo de limón, opcional.
Dos cortes de carne cruda con sal gruesa, ajo picado y una rama de romero sobre una tabla de madera junto a un tazón con aceite.
La lista de ingredientes combina, entre otros, churrascos de riñonada, ajo y sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer churrasco de riñonada a la plancha, paso a paso

  1. Retirar los churrascos de la heladera 15 minutos antes de cocinarlos. Secarlos con papel de cocina para quitar el exceso de humedad.
  2. Condimentar la carne con sal, pimienta y, si se desea, ají molido. Agregar el ajo y el perejil por encima.
  3. Calentar una plancha o sartén pesada a fuego fuerte durante 3 a 4 minutos. Debe estar bien caliente antes de colocar la carne.
  4. Pincelar los churrascos con el aceite. Colocarlos sobre la plancha y cocinar durante 3 a 4 minutos por lado para obtener un punto jugoso.
  5. Para una carne más cocida, bajar el fuego después del dorado y cocinar 1 a 2 minutos adicionales por lado.
  6. No mover los churrascos durante los primeros minutos, así se forma una costra dorada y la carne conserva mejor sus jugos.
  7. Retirar la carne y dejarla descansar 2 minutos antes de servir. Terminar con unas gotas de limón si se busca un toque fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 570 kcal
  • Grasas: 36 gr
  • Carbohidratos: 1 gr
  • Proteínas: 56 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los churrascos cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También pueden guardarse en el freezer durante 2 meses. Para consumirlos, conviene descongelarlos en la heladera y recalentarlos a fuego bajo para evitar que se sequen.

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