Receta de churrasco de riñonada a la plancha, rápida y fácil

La plancha bien caliente y una buena riñonada alcanzan para resolver una comida sabrosa en pocos minutos. El resultado es un churrasco dorado por fuera, jugoso por dentro y con ese sabor simple que siempre funciona.
En Argentina, este corte suele aparecer en almuerzos rápidos, cenas familiares o picadas abundantes junto con papas, ensalada o un buen chimichurri. Es una opción práctica cuando se busca cocinar carne sin prender la parrilla.
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Receta de churrasco de riñonada a la plancha
Se trata de un corte de carne vacuna de grosor medio, cocinado directamente sobre una plancha o sartén muy caliente. La preparación lleva pocos ingredientes y permite elegir el punto de cocción según el gusto de cada comensal.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 8 a 10 minutos
Ingredientes
- 2 churrascos de riñonada de aproximadamente 250 gr cada uno.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 diente de ajo picado o aplastado.
- 1 cucharadita de perejil picado.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- ½ cucharadita de ají molido, opcional.
- Gotas de jugo de limón, opcional.
Cómo hacer churrasco de riñonada a la plancha, paso a paso
- Retirar los churrascos de la heladera 15 minutos antes de cocinarlos. Secarlos con papel de cocina para quitar el exceso de humedad.
- Condimentar la carne con sal, pimienta y, si se desea, ají molido. Agregar el ajo y el perejil por encima.
- Calentar una plancha o sartén pesada a fuego fuerte durante 3 a 4 minutos. Debe estar bien caliente antes de colocar la carne.
- Pincelar los churrascos con el aceite. Colocarlos sobre la plancha y cocinar durante 3 a 4 minutos por lado para obtener un punto jugoso.
- Para una carne más cocida, bajar el fuego después del dorado y cocinar 1 a 2 minutos adicionales por lado.
- No mover los churrascos durante los primeros minutos, así se forma una costra dorada y la carne conserva mejor sus jugos.
- Retirar la carne y dejarla descansar 2 minutos antes de servir. Terminar con unas gotas de limón si se busca un toque fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 570 kcal
- Grasas: 36 gr
- Carbohidratos: 1 gr
- Proteínas: 56 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los churrascos cocidos pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.
También pueden guardarse en el freezer durante 2 meses. Para consumirlos, conviene descongelarlos en la heladera y recalentarlos a fuego bajo para evitar que se sequen.
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