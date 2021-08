Tiene diabetes y compite por novena vez en el Tetratlón Chapelco: “No cambiaría nada de lo que esta enfermedad me dio”

Federico Gronda, un arquitecto de 48 años que ya completó ocho veces el Tetratlón Chapelco en años anteriores

La edición 2021 de Tetratlón de Chapelco, que incluye 15 km de ski, 44 km de ciclismo, 10 km de kayak y 17 km de running, se realiza hoy, 28 de agosto. Entre los cerca de 450 participantes, se encuentra Federico Gronda, un arquitecto de 48 años que ya completó ocho veces este desafío en años anteriores. Lo particular de su historia es que tiene diabetes tipo 1 desde la adolescencia, aunque gracias a su buena preparación y a un buen control de la enfermedad, viene logrando participar exitosamente en este tipo de competiciones de alta exigencia sin restricciones.

“La diabetes nunca fue un limitante en mi vida, que es prácticamente la misma que hubiese llevado de no haber tenido diabetes. De hecho, es una enfermedad que me ayuda a ser disciplinado para entrenar y para alimentarme bien”, reconoció el deportista de alto rendimiento, que está casado con Virginia y tiene tres hijos.

Cualquier persona con diabetes, con conocimiento sobre el manejo de su enfermedad, un buen control de su nivel de glucosa, una alimentación adecuada, la medicación que corresponda y un seguimiento del médico tratante puede llevar una vida totalmente plena y realizar cualquier actividad que desee.

“Gracias al control que llevo, tengo un fondo de ojos normal, mis riñones están bien y no presento ningún tipo de complicación causada por la diabetes. Sin ninguna duda, eso tiene que ver con la actividad física que hice toda mi vida y el buen control metabólico que siempre procuro mantener”, detalló.

Federico corrió su primer Tetratlón Chapelco en 2005 y reconoció que casi queda descalificado, pero no por nada vinculado a su diabetes, sino por sus limitaciones con el ski: el tiempo máximo de la disciplina era dos horas y él concretó el desafío con sólo 5 minutos de margen. Desde ese entonces, participó en decenas de carreras y ya realizó este tetratlón ocho veces.

El entrenamiento y los hábitos de Federico son muy similares a los de otros deportistas que participan en competiciones de este tipo. Hace deporte todos los días (varias veces, en doble turno) con un plan diseñado por su entrenador y revisado por su endocrinóloga. Agradece enormemente el apoyo de su familia para poder hacerlo y está convencido de que su vida activa lo ayuda a ser un mejor profesional, esposo y padre.

Suele despertarse temprano y tres veces por semana va a nadar a la mañana, luego de una recorrida inicial por las obras en construcción por su trabajo. Si le toca hacer doble turno, al mediodía o después de las 18 completa el entrenamiento, con bicicleta, running o musculación y los fines de semana aprovecha para tener las jornadas más demandantes.

Los meses previos a la carrera, ajusta su nutrición para asegurarse de darle a su cuerpo lo que necesita para la competencia: comidas con el mejor perfil nutricional para el manejo de su diabetes, cero alcohol y la realización de ejercicio exigente .

“Ya en el día previo, me alimento con hidratos de carbono de buena calidad y tomo la cantidad suficiente de agua. El día de la carrera, desayuno liviano y llevo conmigo geles y gomitas de glucosa de rápida absorción, además de bananas, y alterno entre bebidas isotónicas y agua, según el nivel de glucosa que presente cada vez que me controlo durante la carrera. Además, llevo insulina por si extraordinariamente llego a necesitar aplicármela en medio de la competencia”.

Federico enfatizó que, a diferencia de años anteriores -en los que no era práctico e instantáneo medirse los niveles de glucosa pinchándose el dedo-, hoy puede hacerlo rápidamente y sin detenerse con el medidor de glucosa denominado FreeStyle Libre, que consiste en un sensor del tamaño de una moneda grande, que se coloca en la parte posterior del brazo y se escanea con un dispositivo o celular, que arroja el nivel de glucosa y una flecha de tendencia, que indica si la glucosa está estable, bajando o subiendo.

“Es una herramienta que nos simplifica la vida cotidiana y nos ayuda a tener un mejor control de la enfermedad a todos los que la usamos, que tengo entendido que en el mundo ya somos más de 3 millones. Más allá de sus ventajas al momento de realizar actividad deportiva, es una herramienta útil para cualquier momento de la vida: te permite que alguien controle tu glucosa mientras estás dormido, medirte vos la cantidad de veces que quieras por día y sin la necesidad de pincharte los dedos, como sí debe hacerse con los dispositivos tradicionales. Particularmente, para hacer deporte, y en este tipo de carreras extensas, es un antes y un después en términos de comodidad y por la información que te brinda para tomar decisiones sobre cuándo ingerir algo para subir el nivel de glucosa o cuándo aplicarte insulina para bajarlo”, explicó Federico.

En 2016, corriendo el Triatlón de La Paz, por un control deficiente de su nivel de glucosa, por la complejidad de pincharse en el medio de la carrera, empezó a experimentar los típicos síntomas de hipoglucemia (sudor, temblores, fatiga y desorientación, entre otros) y se vio obligado a bajar el ritmo, corregir con geles de glucosa, esperar y recién luego retomar. Si hubiera conocido la tendencia en baja que iba teniendo su nivel de glucosa, hubiera tomado las medidas a tiempo y se ahorraba ese episodio de hipoglucemia, una descompensación que todas las personas con diabetes quieren evitar.

Por el contrario, durante el Tetratlón Chapelco de 2017, empezó a subirle la glucemia por la adrenalina de la carrera, pero como ya usaba FreeStyle Libre, se aplicó insulina rápidamente, y esa situación no interfirió en absoluto en su carrera.

En los días previos a la edición 2019, se accidentó esquiando y tuvo múltiples fracturas, por lo que no pudo participar. “El accidente me hizo reflexionar mucho respecto de lo que pretendo. Este tetra va a ser muy especial para mí, voy a tomarlo con otra tranquilidad, pensando más en disfrutar que en competir. Entre el accidente y la pandemia, hoy estoy con muchas ganas de que llegue el día. Es una competición que me emociona y me da placer, es una de las más lindas que he corrido en mi vida. Espero disfrutar desde la largada hasta la meta”, expresó.

“Soy un agradecido a la diabetes. Me ha dado el don de compartir con mucha gente lo que me da placer en la vida. Si viene alguien y me dice ‘te doy la opción de no tener más diabetes, pero perdés todos los amigos que ganaste con la diabetes, las experiencias que viviste y todo lo que lograste con tus carreras y desafíos’, yo le diría que no: no cambiaría absolutamente nada por lo que me ha dado la diabetes”, completó.

