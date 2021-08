19 cervecerías para probar las mejores de Buenos Aires

El Día Internacional de la Cerveza se realiza anualmente el primer viernes de agosto. En 2007, un grupo de amigos de California, Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández se juntaron en un bar propusieron el 5 de agosto como fecha para celebrar una reunión cuyo eje fuera la cerveza y recién en 2008 fue el primer festejo.

Agosto fue elegido por su clima de verano y la distancia de otras celebraciones cerveceras y este evento es celebrado en más de 200 ciudades de todo el mundo. ¿El propósito de hacerlo? Unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones y culturas en este día extraordinario.

Infobae propone un recorrido cervecero con detalles de cuales son las más pedidas de cada uno y qué harán en este día tan especial cada una de las cervecerías para conocer los diferentes sabores.

Boca a Boca

Una cervecería referente de Recoleta, con una entrada oculta, una escalera intervenida, donde te lleva al rooftop. Uno de los rooftop con vistas más emblemáticas de Buenos Aires. Ambiente super descontracturado, cosmopolita con las mejores cervezas artesanales nacionales. Las cervezas que más se toman : Honey e IPA del productor Bierhaus. Como homenaje a esta bebida tan noble, van a tener cervezas especiales a precios promocionales, música en vivo, entre otras sorpresas.

¿Dónde? Junin 1763, Recoleta.

Lagerhaus – El Galpón Cervecero

Entre amigos y familia se originó la idea de armar un galpón cervecero. Al poco tiempo consiguieron un galpón de 800 m2 en Villa Devoto. Su principal objetivo siempre fue que sea una cervecería en donde la gente se sienta como en su casa, haciendo muchísimo foco en la parte social. Hoy casi 4 años después pueden decir que Lagerhaus es una comunidad, un lugar donde se conoce gente nueva constantemente y se generan relaciones hermosas. La inauguración se da el miércoles 17 de enero de 2018, una noche inolvidable para ellos, sus familiares y clientes. Fue todo en constante crecimiento hasta que, en marzo del año pasado, más precisamente el 17 de San Patricio, tuvimos que cerrar debido a la pandemia. Sufrieron mucho la cuarentena, pero de todas formas siguieron apostando a su proyecto.

Las cervezas más deseadas son: la Golden Ale, una cerveza de color amarillo brillante, fácil de beber con un suave dulzor de malta y aromas a cereal, de bajo amargor. la Honey, una cerveza de color dorado profundo, maltas caramelo y clara presencia de miel en sabor y aroma, de bajo amargor; la Irish Red Ale, de color ámbar cobrizo, con sutiles sabores y aromas a caramelo, bizcocho y toffee, cerveza de alta tomabilidad; La Indian Pale Ale (IPA), cerveza de color dorado que se resalta el aroma y los sabores de lúpulo, entre ellos se perciben notas cítricas, frutas de carozo, frutas tropicales y sutil resina. Ideal para acompañar platos picantes y muy especiados.

¿Dónde? Av. Francisco Beiró 3834, Villa Devoto.

Lowells

En el día de la cerveza, con sus amplios patios y su gran sentido de pertenencia a la manada, Lowells Biergarten ofrece una gran variedad de canillas. La más pedida es la Red Ipa que se puede acompañar con riquísimas hamburguesas y diferentes opciones para picar. Podemos encontrar sus selváticas cuevas en puntos claves de la ciudad: Belgrano, San Isidro, Tigre y Zárate, donde la gente no sólo se reúne a birrear si no también a disfrutar unos buenos tragos elaborados.

¿Dónde? Primera Junta 1091, San Isidro.

Cervecería Álvarez

En este día tan especial agasajan a sus clientes amigos ofreciendo de forma única cervezas exclusivas. Tratan de especializarse siempre en las IPAs que son seleccionadas personalmente por el dueño Luciano Álvarez quien viajado por todo el mundo sabe del tema como nadie. En Cervecerías Álvarez siempre se encuentran cervezas diferentes que son las más pedidas y acompañadas con comidas típicas de bodegón de platos abundantes que siempre para compartir hacen la mejor combinación de la zona.

¿Dónde? Av. Pedro Goyena 199, Caballito.

Blest

Desembarco de la primera y más tradicional Cervecería de Argentina en la zona metropolitana de Buenos Aires, en pleno corazón de Palermo. Desde noviembre de 2017 ofreciendo una experiencia de excelencia en materia de sabor, servicio y ambiente dentro de un rubro en el que no existía tal oferta. Posee una impactante barra de acero inoxidable, cámara de frío a la vista, patio climatizado con techo rebatible ¡y hasta una antigua pileta reconvertida! Cuenta con más de 11 estilos de cerveza propios que han sido premiados en concursos nacionales e internacionales, entre las que se destacan la Hop Shot Ipa, Custom Bock y Scotch Ale como las favoritas del público

¿Dónde? Gorriti 4857, Palermo.

Marla Beer Point

Un pequeño hábitat cervecero alejado del polo gastronómico. Regido por normas Cicerone en el servicio y con 10 canillas de cervezas artesanales premium con Strange Brewing, Juguetes Perdidos, El Salmón, Santina y otras reconocidas marcas como parte del plantel permanente en pizarra. Más de 70 estilos complejos, de guarda y otras joyas en botellas y latas exhibidos y en cámara.

¿Dónde? Avenida Caseros 1354 entre Ramella y Constitución, Bernal.

Cervecería Tropel

Está ubicada en la ciudad de Luján. El bar está emplazado junto a la fábrica y tiene vista a las instalaciones, además de un patio cervecero. En la pizarra pueden encontrarse 7 estilos de cerveza fijos y varios estilos rotativos. Para el día de la cerveza contarán con dos estilos especiales en canilla: “Viaje de Ida” Session NEIPA (una cerveza jugosa y aromática) y “Segunda Dosis” Doble IPA (una IPA intensa con 8% de alcohol).

¿Dónde? Rawson 1050, Luján, Buenos Aires

Guten Bier

Guten Bier nace en 2012, en el partido de Lomas de Zamora. Desde entonces se transformó en un icono de la zona, en donde todos los días se pueden ver sus mesas repletas de gente.

Si hablamos de cerveza nos encontramos con varias canillas de producción propia y algunas invitadas de colegas de la zona. La propuesta gastronómica es muy variada, pero su fuerte son las tablas de fiambres, en donde la Vedette es la Tabla Calentita! Vas a poder encontrar en exclusiva la Amazonia (India pale lager)

¿Dónde? Italia 496, Lomas de Zamora.

Buena Birra Social Club

Buena Birra S.C. es la mítica cervecería del barrio de Colegiales. Emplazada desde hace más de 10 años en la casa de sus dueños en donde sirven 12 canillas de birras propias, que producen en su fábrica del barrio de Chacarita. Cuenta con amplios y hermosos espacios al aire libre y un ambiente que te hace sentir realmente como en casa. Recomendamos ir a probar la NITRO IPA preparada especialmente todos los años para esta fecha especial.

¿Dónde? Zapiola 1353, Colegiales.

Brew Republic

Es una cervecería especializada ubicada en el corazón de Recoleta. Cuenta con 30 canillas de los mejores productores del país. Entre las que se destacan strange brewing y mur. Buscamos generar un ambiente cálido y relajado, para que nuestros clientes puedan disfrutar de lo mejor del mundo craft de argentina

¿Dónde? Vicente Lopez 2233, Recoleta.

Mintas

Mintas & Pura Birra Club es una cervecería con las mejores birras de argentina, que se transformó en el lugar de encuentro para amigos y familia con buena comida y mucha onda. Es el lugar ideal de zona norte donde te garantiza que la birra está buenísima, ya que su dueña es la sommelier y juez de cerveza, quien recorre las fábricas de todo el país buscando y catando para que las prueben en su bar y jugar con maridajes y catas abiertas al público. Para el día de la Cerveza, seleccionó una Barley wine añejada en barrica ex bourbon 14 meses, con notas a nueces, vainilla, coco, toffe, cerezas, jerez…una fiesta de cuatro jokers .

¿Dónde? Eduardo Costa 974, Acassuso.

Antares

La historia de Antares habla de la búsqueda, la pasión y la amistad. Un destino que siempre estuvo impreso, grabado en el alma de sus tres creadores. El nombre Antares remite a la estrella más brillante de la constelación Escorpio la cual fue utilizada, durante siglos, por los navegantes de altamar para guiar sus destinos. Cada año celebran el Día de la Cerveza en todas sus cervecerías ubicadas en 12 provincias de nuestros país, como así también su icónica IPA que se volvió una pasión argentina.

Entre las pedidas están: la Ipa, de Inglaterra a India hay un largo recorrido. En 1780, Mr. Hodgson descubrió que elevando el lúpulo y la graduación alcohólica, la cerveza llegaba a destino intacta. Bautizó a su fórmula India Pale Ale. En esta cervecería le suman lúpulos americanos con presencia de flores y cítricos. Y otra de las pedidas es la Playa grande, con un estilo propio a base de trigo con un poco de avena, cáscara de naranja, coriandro y jengibre que la hacen más cítrica, compleja y refrescante. Como es tradicional, no está filtrada, por lo que se ve turbia. Es un homenaje a la Playa emblemática de Mar del Plata.

Para este día tienen promo: happy hour hasta las 20hs y combos de: pinta y tapas; pinta y hamburguesa o pintas y pizza.

¿Dónde? Diaz Colodrero 2315, Villa Urquiza.

Calmate Carrie

Tres mujeres luchadoras como las de otros tiempos, no tanto como la que nos dio la inspiración, nuestro llamado “faro”: Carrie Nation. “Calmate Carrie” se reconvirtió desde el hartazgo, el que en vez de rendirnos nos hizo ir en busca de más. Encontramos en él la inspiración en tiempos que no fueron ajenos a tres soñadoras, conocedoras y soñadoras de la “birra”.

Nuestra pizarra está seleccionada con los estilos que más nos representan y nos transportan a educar el estricto paladar del consumidor combinandolas con los mejores maridajes.

¿Dónde? Av Córdoba 3400, Almagro.

Buller

Es de las primeras cervecerías artesanales del país. Desarrolla todas sus variedades de cerveza respetando los tiempos, procesos y temperamento propios de cada variedad para lograr un sabor único.

También se caracterizan por crear ambientes increíbles e imponentes en cada local que inauguran. Cada cliente que ingresa queda fascinado con la onda street art y estilos musicales que ofrecen. Actualmente están ubicados en 3 zonas de la Ciudad de Buenos Aires, en Recoleta, Belgrano y Villa Crespo. Recomiendan la neipa vol2, una cerveza IPA de la costa este versionada por Buller y Cervecería Tacuara. Sedosa, muy frutal en aroma y en boca. Explosión de lúpulos, Simcoe, Mosaic, Citra que brindan notas a melón, papaya, para luego dar paso a notas cítricas, maracuyá y pomelo.18 IBU (amargor) con 6.2%al Srm. 5 con turbidez extrema (color)

¿Dónde? Aguirre 700, Villa Crespo.

Desarmadero

Palermo alberga en sus espacios uno de los bares cerveceros más consagrados: Desarmadero Bar. La variedad de sus estilos y la originalidad de sus combinaciones lo han convertido en el bar elegido por los amantes de esta reconocida bebida. Entre su selección de cervezas desfilan variedades de los mejores cerveceros del país y algunos estilos que sin duda resaltan en la escena cervecera. Es difícil escoger una cerveza favorita pero unas de las que tienen más demanda son la IPA Desarmadero y las cervezas lupuladas en general, en las que predomina el amargor, el aroma y los sabores que pueden estar orientados hacia las frutas como mango y la maracuyá, frutas de carozo como el durazno o el damasco, algunas más cítricas como la naranja, el limón o el pomelo, así como también pueden ser lúpulos resinosos o herbales, que de acuerdo a cómo el cervecero los mezcle, determinará el perfil de la cerveza. “En los últimos tiempos se ha radicalizado el gusto por las cervezas lupuladas, pero desde hace un tiempo son tendencia y no parecen decaer”, afirma Harry Salvarrey, socio del bar.

¿Dónde? Gorriti 4295, Palermo.

Club de la Birra

Una cervecería que pisa fuerte en Caballito y su nuevo local en Recoleta, ofreciendo una experiencia completa: más de 20 estilos bien diferentes de cervezas artesanal, coctelería de autor, una carta de comidas que lucen preparaciones como ribs; hamburguesas; sándwich; ensaladas y diversas opciones para picar y compartir, un servicio de primera y una ambientación muy verde al aire libre, calefaccionada, y donde las mascotas también son bienvenidas.

Su pizarra luce variados estilos de los mejores productores del país como Bierhaus, Grunge, Río, Minga, Mur, Suburbier y Peñón del Águila. Una cuidadosa selección que conforma el equilibrio perfecto para satisfacer todos los gustos, encontrando variedades como Golden, Lager, Scottish, IPA, Red IPA, Black IPA, NEIPA, Session IPA Maracuyá, cervezas ácidas, Porter, Stout y Hefeweizen. Siendo las más pedidas la Lucky Honey de Rio Beer Co (rubia de color dorado, clara presencia de miel en sabor y aroma, cuerpo ligero, amargor bajo y alta tomabilidad), PWR Scottish (cerveza maltosa con notas acarameladas, de color cobrizo, con espuma blanca y cremosa, amargor bajo y cuerpo medio) y la Tropical IPA de Rio Beer Co (de amargor medio alto, con aromas cítricos y frutales). El viernes para festejar el día de la tan preciada bebida, ofrecerán un happy hour de 17 a 20h donde la pinta clásica tendrá un valor de $190 y las pintas lupuladas $230.

¿Dónde? Av. Pedro Goyena 60, Caballito.

Peñon del Águila

Una cita obligada para los amantes del movimiento craft es sin dudas la cervecería artesanal Peñón del Águila. Su origen se remonta al año 2007 en La Cumbrecita, Córdoba. Comenzaron con una producción de 50 litros hasta llegar a la apertura en el año 2016 de su planta modelo en Malagueño, hoy una de las fábricas más modernas del rubro. Con 19 sedes a nivel nacional -entre ellas un bar “flotante” construido sobre el río La Plata en Puerto Madero-, el Águila afila sus garras para desembarcar en los próximos días en el partido de Lanús y en la provincia de Salta.

Ofrecen 22 estilos de cerveza en lata y en presentación tirada, que van desde clásicas alemanas hasta ácidas, pasando por lupuladas y frutadas, una interesante variedad para que cada persona pueda encontrar en una pinta de la marca del Águila su estilo: proponen cervezas exóticas y exclusivas como la Gose Sandía Limada o la Turbulencia Neipa, que suman cada vez más adeptos; y otras tradicionales, que conforman su top de las más pedidas, un ranking que evolucionó en los dos últimos años con un crecimiento marcado hacia las cervezas lupuladas (IPAs y Session IPA). Un abanico de opciones para aprovechar este 6 de agosto en su clásico Bier Hour con la pinta a precio promocional. Los descuentos varían en cada uno de los bares de Peñón del Águila (desde 50% en el costo final la pinta, 2x1 o un precio único especial por pinta como es el caso de las sedes de Puerto Madero y Palermo).

¿Dónde? Honduras 5702, Palermo.

Growlers

Growlers es el reconocido bar de espíritu urbano y artístico que fusiona una gran variedad de estilos de cerveza con una sabrosa cocina casera en locales de estética callejera. Cuentan con más de 130 canillas, entre las cuales rotan las mejores cervezas artesanales del país, seleccionadas por sommeliers especializados, además de sidra y gin tonic tirados.

Un hit que no pasa de moda son sus cervezas, que van rotando semana a semana por sus canillas; entre las más despachadas se encuentra la New England IPA, una cerveza con mucho lúpulo, frutada, de color dorado y turbidez alta. En aroma se perciben notas de ananá, durazno, maracuyá y naranja. En boca es pulposa y refrescante por el grado de avena y trigo. Le sigue la Belgian Blonde, una cerveza equilibrada, sutilmente compleja y muy pero muy tomable. Tiene el balance perfecto entre frutas y especias que aporta la leva, complejidad de maltas y candy, terminando con un final seco que alegra el alma. Este top lo termina la Sour, una cerveza ácida, producida con activación de bacterias, de bajo contenido alcohólico y bajo amargor y en general es frutada y tiene colores atractivos, es una cerveza que se caracteriza por gustar muchísimo a gente que no le gusta la cerveza, es decir, es ideal para las personas que no toman cerveza. Al ser ácida, tiene notas que pueden hacerla asidrada, es una cerveza con características de sidra, entonces al ser tan ligera hace que la gente con mucha facilidad. Growlers se presenta como uno de los spots ideales para festejar este Día de la Cerveza, con happy hour de 17 a 19 horas en todos sus locales.

¿Dónde? Cuba 2202, esq. Mendoza, Belgrano.

Galpón de Tacuara

En el barrio de San Fernando, ubicado en Zona Norte y rodeado por casas de estilo pueblerino, nace el primer local del Galpón de Tacuara. Con más de 5 años de experiencia se ha posicionado como un referente cuando de variedad cervecera se trata, permitiéndoles expandirse y abrir locales en Escobar, Devoto, Rosario y Tucumán. Su oferta se caracteriza por contar con gran variedad de estilos, todos creados por el maestro Gabriel Furnari bajo completa dedicación artesanal que incluye nobles materias primas que, a lo largo de los años, los han hecho merecedores de importantes galardones nacionales e internacionales. Para disfrutar del Día de la cerveza el próximo 6 de agosto, El Galpón de Tacuara invita a disfrutar de sus 16 canillas donde reposan estilos artesanales como la IPA, American Pale Ale, Porter, Blonde Ale o la Irish Red Ale (ganadora de la medalla de oro como mejor exponente en la Copa América de cervezas en Chile en el año 2017).

¿Dónde? Gral. Arias 710, San Fernando.

Bonus track: concurso

Se lanzó para Latinoamérica el Concurso “La Cerveza de mi País”, una iniciativa impulsada desde Argentina para toda la región por parte de Capacitaciones El Molino, primer Centro de capacitación y formación para la elaboración de alimentos y bebidas fermentadas y destiladas del país. Se busca encontrar la fórmula cervecera más original y que mejor represente a los gustos, costumbres y cultura de cada país. Será a través de un concurso abierto y gratuito donde puede participar cualquier persona que quiera presentar una idea sobre cómo debería estar compuesta la cerveza artesanal nacional. Participan como jurado referentes internacionales del mundo cervecero; en Argentina será Bruno Ferrari, brewmaster y creador de Cerveza Berlina.

El objetivo del Concurso es el desarrollo y diseño teórico de la receta, sin necesidad de prepararla, lo que asegura un certamen accesible para cualquier persona que tenga una idea sin que se necesite ninguna inversión ni infraestructura particular. El Molino recibirá todas las fórmulas y repartirá entre los países participantes cada receta. Este concurso se estará desarrollando de manera simultánea en México, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina, donde los jurados, representados por cerveceros y organizaciones de cerveceros de cada país, tendrán la difícil tarea de analizar cada fórmula y definir cuál es la mejor y más representativa de cada lugar.

Los interesados en participar deben ingresar en https://capacitacioneselmolino.com/cerveza-de-mi-pais/ donde tienen tiempo hasta el 15 de agosto para cargar la fórmula participante. Los ganadores serán difundidos el 15 de septiembre.

