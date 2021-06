De chica Disney a protagonizar tapa de Elle: las claves de estilo de Olivia Rodrigo

Con tan solo 3 canciones y sus más de 13 millones de seguidores en Instagram y Tik Tok en las redes sociales, Olivia Rodrigo es una joven actriz y cantante de 18 años, cuyo nombre no deja de sonar entre las tendencias diarias.

Esta “chica Disney” comenzó su carrera en la sitcom Bizaardvark en el 2016 al co-protagonizar junto a la actriz Madison Hu. Sin embargo, Olivia alcanzó la fama mundial al protagonizar, como Nini Salazar-Roberts, la serie de Disney +, High School Musical: The Musical Series, lugar donde ha tenido la oportunidad de interpretar las principales canciones de la historia e, inclusive, componer dos melodías para la banda sonora de la primera temporada: All I Want y Just For a Moment.

Sour", un disco debut que llega precedido del inmenso éxito de la canción "Driver's License", que en apenas cinco meses ha superado los 750 millones de reproducciones en Spotify (EFE/Geffen Records)

A pesar de llevar consigo la imagen de Disney, a su corta edad sabe muy bien lo que quiere en cuanto a su postura política, especialmente con el movimiento feminista. Actualmente es divulgadora y panelista del Instituto Genna Davis del género en los medios de comunicación.

Esta joven cantante ya cuenta con un álbum que lleva su nombre, y se llama Sour. Y en su Instagram expresó: “Cada canción es tan personal y cercana a mi corazón. Poder compartirlas con el mundo es lo más especial que he hecho en toda mi vida”. Sin embargo, l as elecciones de vestuario también forman parte de su encanto.

Hizo su primera portada para la revista de moda Elle USA para el mes de mayo

La artista se caracteriza por el uso de looks inspirados en los 90 ‘s . Hace un mix entre prendas contemporáneas con prendas vintage. Entre sus diseñadores y casas de moda favoritos, la centennial elige por ejemplo a Jean Paul Gaultier, Marc Jacob, Dior, Prada,Dr Martens, entre otras conocidas marcas.

La teen, este mayo llegó a la tapa de la revista de moda Elle en su edición estadounidense. Fotografiada por Petra Collins y el estilismo de la nota realizado por Kyle Luu, Olivia Rodrigo lució diseños de Miu Miu, Dolce & Gabbana, Adidas Originals, Tiffany & Co., Chanel, Saint Laurent y Valentino.

Para la revista Elle la estrella de Disney lució diseños de Miu Miu, Dolce & Gabbana, Adidas Originals, Tiffany & Co., Chanel, Saint Laurent y Valentino

A la revista Elle declaró que nunca pensó el suceso que realmente iba a causar su canción y dijo: “Pensé que iba a estar realmente en mi cabeza, como, ‘Nunca volveré a escribir una canción tan buena’ pero, ha sucedido lo contrario, esta canción me ha dado mucha confianza en mi voz”.

Su sencillo “Drivers License”, acumula más de 220 millones de reproducciones en YouTube. Cuando salió ese primer single, el 8 de enero, batió los récords de reproducciones de Spotify al alcanzar en solo ocho días los 100 millones de escuchas. Fue número uno en Reino Unido durante seis semanas seguidas y fue el décimo single de la historia que se pasó sus primeras cinco semanas como número uno en las listas de EEUU.

Como toda cantante siempre tiene referentes, y en su casa tiene un pequeño santuario con imágenes de sus ídolas, entre ellas: Taylor Swift, Gwen Stefani, Alanis Morissette y, por supuesto, Gracie Abrams. También, no falta la guitarra, un teclado y la pizarra con ideas para el próximo album: “Son las canciones que me gustan, las que quiero hacer referencia, y las canciones que he escrito”, apuntó a Elle.

Olivia que se ubicó en el puesto número 1 de los Billboard, en su cuenta de Instagram suele ser muy activa con sus seguidores y compartir a diario su día a día y lo último de sus looks y trabajos. Sus publicaciones no tienen menos de 2 millones de “me gusta” y 20 mil comentarios.

Crop top, jeans y zapatillas Converse, un look muy repetido en sus publicaciones

Allí abundan las fotos con sus mejores looks. La estrella del pop estadounidense suele adoptar un estilo californiano donde los jeans y los vestidos lánguidos al tobillo son sus prendas fetiches. También tiene como favoritas las remeras con estampados de bandas musicales, camsisas oversized, crop tops y blazers XXL.

Olivia by Dior. Un diseño plisado de ensueño que encandiló con el verde neón en los Brit Awards 2021 (Reuters)

En una de las últimas apariciones en la alfombra roja de Olivia fue para los Brit Awards 2021 , y la elección fue un vestido shocking de la maison Dior en color verde fluorescente. El diseño fue un modelo de escote strapless, plisado en tul con volumen en la falda de silueta A con un cinturón negro de charol en la cintura completando el look con sandalias de plataforma de Aquazzura.

Pantalón y remera estampada en Londres, un look con mix de estilos

Otro de los más aclamados y celebrados en su perfil de Instagram fue posando en Londres, frente al Palacio de Buckingham, donde lució unos pantalones vintage de de Jean-Michel Basquiat por Jean Paul Gaultier, una remera estampada de Marc Jacobs y un abrigo de cuero con mangas y cuello de piel de Saks Pott.

¿Será Olivia Rodrigo, la chica disney del momento, nueva la it girl fashionista de los próximos meses?

