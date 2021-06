Colecciones cápsula: Levi’s por Miu Miu, y Mango por Chufy, dos colaboraciones que arrasan en la moda

El concepto de colecciones cápsula no es novedad. Este término muchas marcas de lujo, fast-fashion y diseñadores de alta moda lo incluyen en sus líneas, pero poco se sabe sobre el verdadero concepto. Qué es y en qué consiste una colección cápsula.

Una colección cápsula es una línea exclusiva que los diseñadores y directores creativos de las marcas crean en conjunto con un colaborador externo ya sea otro colega, una modelo, IT girl o influencer y juntos realizan un conjunto creativo de prendas únicas e irrepetibles y de edición limitada. Con un dato que no es menor: a precios accesibles.

La campera bordada tiene un valor de 3900 euros(@levis)

Año tras año, hay cada vez más marcas de lujo y fast fashion que apuestan por este concepto para atraer a un público diferente al que están acostumbrados y así poder lanzar al mercado más seguido nuevas colecciones.

Entre las últimas que se dejaron ver estos días fueron las colaboraciones de Levis x Miu Miu y la de Mango x Chufy , la influencer y bloguera de moda argentina, Sofía Sanchez de Betak. Aquí los detalles de cada una y cómo son.

La colección consta de piezas denim clásicas rediseñadas por Miu Miu y vistas a través del ojo alegre e inconformista de la marca (@levis)

Upcycled by Miu Miu continúa persiguiendo una ideología sostenible y ahora le da una nueva vida al tan apreciado denim en colaboración con Levi‘s. Una selección de piezas denim clásicas rediseñadas por Miu Miu y vistas a través del ojo alegre e inconformista de la marca. La colección está disponible online y en tiendas seleccionadas de todo el mundo.

Este proyecto incluye los clásicos jeans 501 para hombre fabricados en EE.UU. y las chaquetas trucker de los años 80 y 90. Estas prendas emblemáticas, nacidas a partir de la ropa de trabajo estadounidense y, desde mediados de la década de los 50 en adelante, símbolo de la rebelión juvenil, han sido personalizadas y adaptadas por Miu Miu en un juego que se mueve entre la masculinidad y la feminidad. El icónico parche trasero de Levi’s se reinventa en rosa y presenta el logo Miu Miu.

Camperas y jeans íntegramente bordados, la nueva fusión entre Levis y Miu Miu (@levis)

La colección ya se encuentra disponible en sus páginas web, y los precios de las prendas oscilan entre los 650 euros (un jean recto) hasta 3950, una campera de denim íntegramente bordada .

La campera más costosa de esta colaboración de lujo, es una prenda moderna y refinada y está adornada con detalles brillantes y bordados. El tejido vaquero lavado realza los detalles brillantes que se mezclan con los elementos icónicos de la prenda como las costuras en contraste.

La prenda más accesible de Levi’s x Miu Miu, detallan en su web que son unos jeans con cinco bolsillos de estilo clásico. Los bolsillos delanteros redondeados se completan con un bolsillo para las monedas. Las costuras en contraste y los botones de metal recuerdan a las prendas de tejido vaquero tradicionales.

Mango x Chufy, la it girl argentina diseñó seis vestidos para la marca española

La segunda colección cápsula es de Mango x Chufy. La it girl argentina colabora con la firma española desde hace ya 4 años, en esta nueva temporada, Sofía se inspiró en Mallorca, uno de sus lugares preferidos del mundo.

Se trata de seis vestidos confeccionados con tejidos sostenibles: “Esta colección es el resultado de una larga y fructífera relación con la familia de Mango y conmigo misma. Tras años de colaboración, hemos llegado a entendernos tan bien y disfrutamos tanto del proceso creativo, que trabajar juntos es algo natural y divertido. Además, recorrer el mundo de la mano de una marca tan icónica es un honor que nunca imaginé”, dijo Chufy.

Chufy posó para la campaña con sus vestidos inspirados en Mallorca (@mango)

Fanática de los vestidos, la flamante diseñadora de esta cápsula dijo: “Me encanta ponerme los vestidos que he ido comprando en diferentes lugares. Cuando vuelvo a la ciudad, los atesoro como si fueran souvenirs de ese viaje que me devuelven a aquel maravilloso momento en el que estaba relajada, sin horarios, con mi familia y amigos. Cierro los ojos y el vestido me lleva allí, solo con ponérmelo”.

“Conocemos a Sofía desde hace tiempo y hay una gran sintonía con ella, así que colaborar con ella ha sido un placer. Su estilo effortless y su naturalidad encajan perfectamente con nuestra marca y fue muy fácil trabajar con ella. Es una persona muy creativa”, dijo Justi Ruano, directora de diseño de Mango.

La colección exclusiva Chufy x Mango ya está disponible en la web oficial de Mango y en tiendas seleccionadas de países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rusia, Polonia, Turquía, UAE, Estados Unidos y España. Los precios oscilan entre los 25,99 euros y los 99 euros.

