Los fascinantes secretos y magia detrás del maquillaje y peinados de la película Cruella

Emma Stone encarna la piel de Estella, una joven con grandes ambiciones en el universo de la moda

Sin lugar a dudas Cruella es una de las películas más esperadas del año. Se trata de la precuela de la historia de una de las villanas más icónicas de las que se tenga registro, todo un símbolo de Disney, 60 años después de su primera versión en la gran pantalla, 101 dálmatas. Aún hoy sigue inspirando a que niñas y niños alrededor del mundo quieran disfrazarse de este personaje memorable, entre otros aspectos, por su inconfundible abrigo de piel, su pelo bicolor blanco y negro y sus vistosos animales de compañía.

Esta fascinante saga data de 1950, surgió a partir del libro de Dodie Smith, y logró llegar a millones de personas gracias al éxito cinematográfico de 1961; la versión en acción real de 1996, en donde la actriz Glenn Close le dio vida a Cruella de Vil, una villana que rápidamente se convirtió en un ícono del género y al día de hoy sigue despertando fascinación e intriga en los seguidores de la saga y finalmente su secuela en los años 2000. Es por ello que desde que el director Craig Gilliespie anunció que comenzaría a rodar la precuela de 101 Dálmatas, los fanáticos esperan con ansias cada minuto para el estreno mundial por parte de Disney, este 28 de mayo.

Cruella - Trailer

Hay películas que están hechas para que se luzcan los diseñadores del costado cosmético de los films y Cruella es el mejor ejemplo. La mente brillante detrás del maquillaje y peluquería de este alucinante largometraje fue Nadia Stacey (44). Según el prestigioso sitio especializado en cine IMDB, la artista británica es conocida por su destacado trabajo de maquillaje y peluquería en las películas La favorita (2018), Melanie: La chica con todos los dones (2016) y Capitán América: El primer vengador (2011), y ahora Cruella (2021). Ganó un premio BAFTA de cine en la categoría mejor maquillaje y peluquería, fue galardonada por la British Independent Film Awards, los European Film Awards y los premios Online Film & Television Association.

Según contó a Infobae, en una entrevista exclusiva vía Zoom, en la previa de este esperado estreno mundial, no estaba en sus planes dedicarse al maquillaje artístico en la industria cinematográfica: “Nunca me imaginé que llegara a ser una maquilladora, era algo muy improbable”, confesó. Un curso que realizó, que pensó que sería uno más, le cambió la vida.

La mente brillante detrás del maquillaje y peluquería de este alucinante largometraje fue Nadia Stacey

Así, por esas cosas del destino, Stacey se convirtió en una multi premiada especialista de la peluquería y maquillaje en películas. En Cruella tuvo la difícil y desafiante tarea de darle vida a este icónico personaje a través de su estilo, en el marco de una historia que nos hace comprender el actuar de Cruella de Vil y entender por qué el largometraje tiene un mensaje de abrazar a tu verdadero yo y expresarlo de varias formas.

Nadia cuenta que se enfrenta a varios obstáculos a la hora de poder hacer que los actores y actrices se vean fabulosos, espléndidos, con sus creaciones relucientes: “Es una batalla constante. Preparás los maquillajes a las 7 de la mañana, pero en el momento en que la cámara empieza a grabar, pueden ser las 10 y pensás “se veía mucho mejor hace dos horas”, pero es sólo parte de nuestro trabajo; asegurarnos de usar productos que tienen longevidad, que sabemos que se mantendrán”.

Para Stacey, el paso del tiempo en el set de filmación "es una batalla constante. Preparás los maquillajes a las 7 de la mañana, pero en el momento en que la cámara empieza a grabar, pueden ser las 10 y pensás "se veía mucho mejor hace dos horas"

La ganadora del Oscar Emma Stone (por La La Land) protagoniza esta nueva película de acción real que retrata los primeros días rebeldes Cruella de Vil, una de las villanas más célebres del cine. La trama está ambientada a finales de los años ’70 en Londres y en medio de la revolución del punk rock, Cruella sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la industria de la moda con sus diseños.

Un día, el talento de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman, la elegante y sofisticada leyenda de la moda interpretada por la dos veces ganadora del Oscar Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de revelaciones que harán que Estella abrace su lado perverso y se convierta en la disonante, vanguardista y ávida de venganza Cruella.

La actriz Emma Thompson, en su papel de la elegante Baronesa von Hellman

“Nací siendo brillante, malvada y un poco loca”. Así justifica su origen Cruella, y en la película se explica como llegó a convertirse en una de las villanas más icónicas de Disney. Una historia de orígenes que no dejará indiferente a nadie. Se exponen los motivos de la transformación de Estella, en una vengativa villana. Y veremos qué papel jugó en ello la tormentosa relación con su mentora, la baronesa von Hellman.

Creada por Disney, la mega producción está dirigida por Craig Gillespie (Yo soy Tonya). La diseñadora de vestuario es la dos veces ganadora del Oscar Jenny Beavan (Mad Max: Furia en el camino) que creó deslumbrantes e imaginativos disfraces, que en la película cobran vida propia.

Cruella se estrena a nivel mundial este 28 de mayo

En una atrapante entrevista exclusiva, la diseñadora de peluquería y maquillaje Nadia Stacey develó a Infobae los fascinantes secretos detrás de la cosmética y peinados del film:

—¿Cómo diste tus primeros pasos como maquilladora?

—Nunca me imaginé que llegara a ser una maquilladora, era algo muy improbable. No pensaba que era lo que quería hacer, nunca fue un gran sueño para mí. Me enteré de un curso que explicaba maquillaje para medios de comunicación, así que empecé a aprender este arte para cine y televisión y peluquería. En cuanto entré en el curso, pensé que esto era lo mío. Era una forma de combinar mi amor por el cine con el maquillaje y la belleza, y de participar en la narración de historias de forma creativa. Terminé el curso y empecé a trabajar en teatros del West End londinense y luego, poco a poco, en televisión y cine.

"Nací siendo brillante, malvada y un poco loca". Así justifica su origen Cruella

—En Cruella, ¿cómo te las arreglaste para mantener el maquillaje en buen estado cuando había diferentes días de rodaje en el set?

—Es una batalla constante. Preparás los maquillajes a las 7 de la mañana, pero en el momento en que la cámara empieza a grabar, pueden ser las 10 y pensás “se veía mucho mejor hace dos horas”, pero es sólo parte de nuestro trabajo; asegurarnos de usar productos que tienen longevidad y productos que sabemos que se mantendrán. Todo es una preparación: tenés que asegurarte que el pelo de Emma está muy bien preparado debajo de la peluca, para que no pueda empezar a moverse o salirse. Todo está en la preparación. No paro de seguir a Emma, de rellenarle el lápiz de labios y el maquillaje.

Cruella es la precuela del clásico largometraje 101 dálmatas

—¿Te dio Emma Stone consejos sobre cómo quería que fuera su maquillaje o su diseño de pelo? ¿Y Emma Thompson?

—Emma Stone, no, en absoluto; creo que como tenemos una relación de antes, hay una enorme confianza y me lo deja absolutamente a mí. Me da absolutamente un lienzo en blanco, así que es increíble. Por lo general, no hace ningún cambio; una vez que le probás algo, dice “sí, me encanta”. Es muy íntima, le encanta el maquillaje, los productos de belleza y siempre está muy interesada en el proceso, pero la parte del diseño real me la deja a mí, lo que es genial.

Emma Thompson, trajo consigo a Naomi Dunn, que es una peluquera y maquilladora increíble, que solía ser su maquilladora personal, y también tienen una relación existente; por lo que lo hace mucho más fácil, como un atajo, porque sabés lo que funcionará en ellas y simplemente da a las actrices una confianza absoluta en vos.

Las dos son muy amenas para trabajar, tuvimos mucha suerte.

Cruella sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la industria de la moda con sus diseños

—¿Cómo se conforma el equipo que trabaja con vos?

—Tengo un equipo de 12 personas, que trabajan en el equipo principal, cuidando del reparto principal, y luego, tenemos un gran equipo que cuida de los extras, así que es absolutamente una gran cantidad de personas que vienen todo el tiempo para tener a todos los extras listos y otro grupo de personas que trabajan mucho con nosotros.

Tengo mi propio equipo que suelen venir conmigo todo el tiempo y de nuevo, lo que crea esos atajos es que sabés que son brillantes y sabés cómo dividir las tareas. Hace que el proceso sea mucho más divertido y fácil.

"En el maquillaje de Emma Stone hay muchos tonos negros y blancos, y rojos, necesito que esos colores sean atrevidos y contundentes", precisó a Infobae Nadia Stacey

—¿Tenés algún modelo en el que te inspires para tus diseños?

—En términos de peinado y maquillaje, Lisa Westcott, es una diseñadora de maquillaje y ganó los Oscar por LeMis (Los Miserables). Ella fue mi modelo a seguir, porque la diferencia con su trabajo, que no veo mucho en algunos diseños, es que todo gira en torno al personaje y eso es lo que yo intento hacer; intento hacerlo bonito, pero tiene que ser sobre el personaje: tenés que creer que ese personaje llevaría ese maquillaje o llevaría ese pelo y ella siempre hizo eso en sus películas.

Tengo muchos modelos de inspiración; David Bowie, por ejemplo, siempre fue una inspiración para mí; por cómo se transformaba utilizando el maquillaje.

Para Stacey, David Bowie siempre fue una inspiración; "por cómo se transformaba utilizando el maquillaje"

—¿Cuál ha sido tu mayor reto como maquilladora y peluquera y cuál te ha gustado más?

—Creo que simplemente el tamaño de este trabajo; cada uno de los looks de Cruella eran un reto porque no podíamos hacer un solo look de Cruella y ya está; cada vez que salía lo cambiábamos; lo quería diferente, quería jugar con él, quería ser como si ella lo hubiese hecho; crear, ser ingeniosa, probar cosas diferentes. Así que me fui planteando más y más retos. La película es absolutamente enorme y es lo más grande que he hecho nunca, así que puedo pensar que sólo el tamaño de la misma y lo impactante que tenía que ser fue el mayor reto, pero fue tan divertido que no pensé en ello de esa manera; era como un juego. Estuvo bien.

—¿Cuál es el mensaje de belleza que nos quiere transmitir Cruella?

—Creo que se trata de ser audaz y de ser quien eres y abrazar otro lado de ti; abrazar esa especie de alter ego en vos, ser un ligero rompe reglas o alguien que es un poco más valiente; creo que ese es el mensaje. No te limites, no te conformes; creo que ese es el mensaje de Cruella.

"Emma Thompson, trajo consigo a Naomi Dunn, que es una peluquera y maquilladora increíble", contó a este medio Nadia Stacey

—¿Cuánto tiempo dedicás a cada sesión de maquillaje o de peluquería?

—En realidad, una hora y treinta minutos, lo que no es mucho tiempo cuando se hace el peinado y el maquillaje completo, pero ella (Emma Stone) estaba todo el tiempo en la película, en la mayoría de las escenas, así que teníamos que ser rápidos, ahí es donde el equipo es simplemente fantástico. Tenía a todo mi equipo trabajando conmigo, dividiendo las tareas. Fue un verdadero trabajo en equipo para tenerla lista.

