Vinos de Pascua: las mejores opciones para combinar con huevos y roscas

La Pascua es una celebración religiosa, y como tal supone un momento más de retrospección y reflexión que de festejo. Pero lo cierto es que el día de Pascua es la coronación de un fin de semana largo que, en la sociedad actual, todos aprovechan para descansar y reunirse en familia o con amigos. Por eso, más allá del significado religioso, es un momento de encuentro donde todos se reúnen alrededor de la mesa.

La tradición de prohibir el consumo de carnes hizo que se multiplicaran en los menús hogareños platos con verduras y pescados, al igual que diferentes maneras de preparar los dulces. Así, la empanada gallega y las empanadas de Vigilia -que se pueden preparar con atún, mezclas de pescados, con espinaca o acelga- invaden las mesas. Además, son deliciosas, grandes y muy hojaldradas. También las pescaderías se llenan como nunca, y muchos en casa se esmeran para hacer una paella de mariscos, mientras los más gourmets se animan al bacalao. Aunque también valen las pastas y hasta las pizzas, sobre todo en los hogares modernos, con tal de ese día no consumir carne y respetar la tradición, por más que la religión no sea lo importante.

Todos estos platos y preparaciones se lucen más con blancos y rosados, aunque también con espumosos. Pero la idea acá no es brindar sino pasarla bien, rodeado de seres queridos. Y más allá de las habilidades de los anfitriones en la cocina, lo más esperado llega siempre al final de la comida, incluso después del postre. Porque todos están esperando los huevos de Pascua y las roscas, chicos y grandes. Es el final de fiesta en el cual todos quieren participar. Y como todo lo que se come, también tienen vinos ideales que los pueden acompañar para ser mejor disfrutados. Queda claro que acá lo importante no es le maridaje sino la conmemoración de un momento, una ocasión en buena compañía. Pero es interesante saber que existen varios tipos de vino que realzan las características de las estrellas de la Pascua: la rosca y el huevo.

Qué vinos servir el Domingo de Pascua

La rosca de Pascua, un clásico de la fecha

La preparación del almuerzo de Pascua exige lo mismo que el de cualquier otra ocasión en la que se desea agasajar a los suyos. Por lo tanto, la misma dedicación y creatividad que se pone en la mesa, hay que ponerla en lo que se servirá en las copas.

Pero más en lo que se ofrecerá al finalizar la comida. ¿Por qué? Porque en ese momento todos estarán esperando la llegada de la rosca y el huevo pascua, símbolos de la celebración.

No obstante que esos manjares se lleven todos los aplausos, hay una manera de marcar diferencia, y es servir en las copas; mejor dicho, copitas; un vino a la altura de la circunstancia. No para brindar sino para disfrutar más.

Tanto la rosca como el huevo son dulces, por eso, todos los vinos que se pueden servir para acompañarlos deberán ser dulces. Es cierto que la rosca puede quedar muy bien con los espumosos, pero mejor va a maridar con un dulce natural o cosecha tardía.

Y si bien existen muchos vinos importados, Argentina es el quinto productor mundial, y produce todos los tipos de vino, incluyendo propuestas ideales para disfrutar en pascua. Aunque también hay lugar para un flamante licor.

Vinos dulces naturales

Si bien todos los vinos son naturales, producto de la fermentación total o parcial del jugo de uva o mosto, cabe destacar que, si la fermentación no llega al final, el vino quedará con menos alcohol y por consiguiente con más azúcar residual, natural proveniente del jugo de la uva. Suelen ser vinos tan simples como agradables de tomar, bien frescos, fluidos y vivaces, con el plus de la dulzura, que nunca llega a ser tanta. Por eso son vinos que fluyen bien en el paladar sin llegar a ser densos. Esto hace que no sean tan concentrados en sus expresiones, pero ideales para acompañar esas roscas de pascua más secas y coronadas con frutas abrillantadas.

Vinos de Cosecha Tardía Blancos

Como su nombre lo indica, estos vinos nacen de uvas que permanecieron más tiempo en las plantas. Porque una vez pasado el punto óptimo de madurez, los granos no generan más azúcar. Pero por efectos de la deshidratación del sol, las bayas pierden agua y el azúcar se concentra. Al hacer un vino con estas uvas, se llega a un alcohol de entre 12 y 14 grados, pero con azúcares importantes, superiores a 120gr de azúcar por litro, y más. Eso no solo se aprecia en el gusto sino también en la densidad. Es por ello que los vinos de cosecha tardía son postres en sí mismos o bien compañeros ideales de delicias muy dulces. Porque el dulce del plato se equilibra con el mismo dulzor en la copa. Y si bien la clave de estos vinos está en su elevada acidez, que evita las sensaciones de empalago, por cuerpo y características pueden acompañar muy bien roscas de pascua más sofisticadas, con agua de azahar y frutos secos en su composición.

Vinos de Cosecha Tardía Tintos

Son los menos porque no es fácil equilibrar el dulzor con las texturas de los taninos. Sin embargo, cada vez son más las bodegas que se animan a incursionar en la categoría. Hay Malbec, obviamente por ser el cepaje emblema, pero también porque gracias a sus características se pueden lograr buenos exponentes de tintos dulces naturales. Pero no es la única variedad, ya que también hay de Pinot Noir producido en la Patagonia, entre otros. Se elaboran igual que los blancos, pero la gran diferencia acá es la maceración. Porque es de los hollejos que se extrae el carácter de los tintos, aunque el dulzor viene en la pulpa. Los enólogos deben lograr un gran equilibrio entre todos los componentes. No es algo tan visto como vino de postre, pero va muy bien con los huevos de pascua más simples, donde el chocolate con leche es el gran protagonista.

Vinos Fortificados

Sí, son vinos más fuertes ya que se “fortifican” o “encabezan” con el adicionado de alcohol de origen vínico. Es decir que se elaboran como vinos; generalmente tintos; pero cuando el producto fermentado llega a los 10 grados alcohólicos (y le quedan unos 4 más aproximadamente), se frena el proceso agregando alcohol. Así, el resultado es un vino de una graduación alcohólica aproximada de 20 grados que, para suavizar todos sus matices, se suele criar en roble por mucho tiempo. El ícono de la categoría es el Porto. Y emulando ese vino; tal como se intentó con los Champagne; surgieron algunos tintos fortificados nacionales. La mayoría con el Malbec como protagonista, pero hay otros a partir de blends. Por sus características, son ideales para acompañar los huevos de pascua elaborados con chocolate amargo.

Licores

Si bien es un universo hedonista en si mismo, hay una novedad nacional que promete sacudir el mercado, y es ideal para acompañar muchas las delicias dulces de pascua.

Porque llegó Tambo, un nuevo licor crema de dulce de leche de calidad premium que surge a partir de la idea de expandir un sabor tan argentino como es el del Dulce de Leche. Es una especialidad de sabor único que forma parte del patrimonio gastronómico y cultural nacional. Se destaca por su textura sedosa y suave, con notas de vainilla y toffee, entremezcladas con el dulce de leche y la presencia de crema, termina de redondearse en boca. Se percibe muy equilibrado el alcohol (17% volumen alcohólico) y es ideal para varios tipos de consumo: sólo, en la rocas, en cócteles, en el café y en repostería. El sello distintivo se lo lleva el dulce de leche, que es elaborado por Dellepiane Spirits en su planta de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Para hacer Tambo se emplea ese dulce natural de producción propia que luego se mezcla con una maceración alcohólica de chauchas de vainilla que se incorpora al blend otorgando sus notas dulces suaves e inconfundibles.

10 vinos de Pascua

La Poderosa Dulce Natural

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén

El joven enólogo; hace varios años como máximo responsable de la bodega; Ricardo Galante propone un blanco dulce natural muy actual. Sus aromas remiten a flores y frutas blancas, y en boca es franco y vivaz. De trago liviano y levemente untuoso que resalta la madurez del carácter frutal, muy bien equilibrado por su paso refrescante y también expresivo.

Puna 2600 Tardío 2020

Bodega Puna, Cachi, Salta

Este Malbec amable y original llegó al mercado hacia fines de 2020, y en partida limitada de 1500 botellas (750cl). Es un vino de aromas equilibrados entre frutas rojas algo maduras y suaves ahumados provenientes del roble. Paladar franco, casi untuoso a pesar de sus taninos incipientes, con leves dejos herbales, y un final apenas dulzón (35g/l), bien sostenido por su acidez natural, que también equilibra su potencia (15,2 g/l). Seguramente con la guarda va a ganar complejidad de sabores.

Crios Dulce Natural

Susana Balbo Wines, Valle de Uco, Mendoza

Susana Balbo, experta en Torrontés, elabora este blend blanco combinado con Viognier (30%); dos uvas bien diferentes que comparten un espíritu floral. Con solo 45 gr/l de azúcar, resulta fresco y vivaz, de aromas expresivos y directos, y paladar en línea. De trago fácil y vibrante, con final amable, notas de frutas blancas, flores y un toque meloso que alarga el placer de cada trago.

Malamado Malbec

Malamado, Valle de Uco, Mendoza

Actualmente elaborado 100% con uvas del Valle de Uco, este Malbec a la manera de Oporto fue fundacional de la categoría a nivel nacional. Tan bien le fue que hoy tiene bodega propia y ofrece cuatro productos diferentes. Este Malbec fortificado (18,5 grados de alc. y 115gr az/l) es expresivo y sedoso, con dejos de frutas pasas, especias y ahumados suaves de la crianza. De trago equilibrado y amable.

Saint Felicien Semillón Doux

Catena Zapata, Agrelo, Mendoza

Desde siempre elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Semillón, provenientes de una de las parcelas del viñedo de Agrelo, a la cual se afectó con Botrytis Cinérea. Este hongo noble es el mismo que interviene en los prestigiosos vinos de Sauternes (Francia). De aromas inconfundibles, melosos y complejos, a frutas secas y especias. Paladar franco, con una frescura que equilibra muy bien su paso denso.

Saurus Tardío Pinot Noir 2019

Bodega Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén

Sigue siendo uno de los pocos tintos tardíos del país, y mejora con cada cosecha. Este 2019 muestra una buena frescura, de paso ágil y bien logrado, trago fresco y dulce, también frutal, con buen volumen y leves dejos de escobajo que aportan texturas vivaces y logran equilibrar su amabilidad. Sobre el final asoma muy poco la torrefacción del paso por barricas.

Trumpeter Reserve Vino Fortificado Dulce de Malbec

Rutini Wines, Mendoza

Mariano Di Paola, el eterno enólogo de la casa, fue pionero en hacer tintos fortificados a base de Malbec, y esta es su más reciente creación. Se trata de un vino amable y maduro, con notas de frutas rojas y especias, también ahumadas y de frutas secas. Paladar franco y consistente, con la frescura que equilibra muy bien el dulzor de boca y aporta profundidad a cada trago.

Luigi Bosca Gewurztraminer Selección de Granos Nobles

Bodega Luigi Bosca, Maipú, Mendoza

Desde siempre es un vino elegante y fresco, con un dulzor muy equilibrado (entre 60 y 70gr de az/l). El varietal, la antigüedad del viñedo y el manejo en bodega del enólogo Pablo Cúneo hacen posible su identidad, tan original como armónica. Llamativo por fuera como por dentro, ofrece un trago expresivo, entre floral y frutal, con final especiado que aporta profundidad.

Los Stradivarius de Bianchi Porto de Magoas

Bodegas Bianchi, San Rafael, Mendoza

Este tinto fortificado, a base de Malbec y Merlot en partes iguales, ya lleva varias cosechas en el mercado y, como todos los vinos argentinos, fue ganando atributos. Se sienten bien las frutas (rojas y negras) maduras, con algo de especias y ahumados de los 16 meses de crianza en barricas de roble francés. Domado por el tiempo, pero de trago consistente, es un vino que se afina por con el correr de los años.

Angélica Vineyard Malbec Essence

Catena Zapata, Lunlunta, Mendoza

El afamado winemaker Alejandro Vigil se dio el gusto de elaborar un Malbec totalmente diferente de uno de sus viñedos más queridos y estudiados. Se trata de un cosecha tardía con una importante crianza (48 meses en barricas de roble francés de 225 y 500l). Que, a pesar del paso del tiempo, mantiene la fruta roja, con madurez y especias, y un suave dulzor final, matizado por los ahumados de la madera.

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

