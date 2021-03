3 cosas que hacen que un hombre tenga un especial atractivo

Encanto, confianza y atractivo, ¿qué hay detrás? (Shutterstock)

Probablemente todos hemos estado intrigados alguna vez por lo que hace que un sujeto sea atractivo para los demás. Sabemos, por ejemplo, que la buena apariencia física, el encanto e incluso la riqueza son algunas de las características importantes para hacer atractivos a los hombres. Sin embargo, más allá de estos factores, ¿qué más hace a los hombres más atractivos? Según la revista de divulgación psicológica Psychology Today, muchas investigaciones apuntan a la forma en que se comportan con los demás como un factor importante.

Por ejemplo, se ha demostrado que el efecto de la conducta no verbal de los hombres influye en sus niveles de atractivo. Un estudio observacional realizado en un bar por Lee Ann Renninger y sus colegas encontró que los hombres que lograron establecer contacto con mujeres habían mostrado comportamientos no verbales específicos en el período previo a esto, y su comportamiento no verbal era diferente al de los hombres que no tenían éxito en haciendo contacto con mujeres.

El efecto de la conducta no verbal de los hombres influye en sus niveles de atractivo (Shutterstock)

Los comportamientos mostrados por los hombres exitosos fueron: más miradas a corto plazo a las mujeres, lo que indica interés sexual a través del contacto visual; más movimientos de maximización del espacio, como mover los brazos y las piernas para ocupar espacio y afirmar el dominio; más toques intrasexuales, que es tocar a otros hombres sin que esto sea correspondido, que es una señal de autoridad o dominio; y menos movimientos de cuerpo cerrado, como no cruzar los brazos o cruzar las piernas.

En un estudio de seguimiento, los investigadores encontraron que los hombres exitosos mostraban estos comportamientos cuando las mujeres estaban presentes, pero era menos probable que lo hicieran cuando las mujeres no estaban presentes.

Una cosa común a todos los comportamientos descritos anteriormente es que transmiten un nivel de confianza. Por lo tanto, podríamos considerar otras áreas en las que los hombres exitosos muestran confianza.

3 cosas que hacen que un hombre tenga un especial atractivo

Postura

Los hombres también pueden transmitir cierto grado de confianza en la forma en que caminan y en la postura que adoptan. Un estudio llevado a cabo por Meghan Provost y sus colegas encontró que las mujeres expresaron una preferencia por los hombres que caminan de tal manera que exhiban cierto grado de aplomo (caminar erguido, con algo de balanceo en la parte superior del cuerpo), lo que nos dice que este la demostración de confianza es atractiva. Ciertos movimientos físicos dependen de la fuerza del tono muscular y el control de un hombre y, por lo tanto, mostrar una postura o caminar como se describió anteriormente transmite información sobre la energía, la salud y la confianza de un hombre.

Los hombres también pueden transmitir cierto grado de confianza en la forma en que caminan y en la postura que adoptan (Shutterstock)

Humor

Se sabe desde hace mucho tiempo que el humor es importante para mantener las relaciones románticas. Las mujeres que tienen relaciones con parejas divertidas las califican como más creativas e inteligentes, y también como más populares y mejores líderes. Además, en cuanto a sus relaciones sexuales, las mujeres en relaciones con parejas más divertidas, informaron que tenían más sexo con ellas, iniciaban relaciones sexuales con más frecuencia y se sentían más comprometidas con su pareja.

Sin embargo, lo más sorprendente es que las mujeres parecen elegir hombres que pueden generar humor sobre aquellos que no lo hacen, incluso si su humor no es sofisticado. Una posible explicación de esto es que generar humor requiere cierto grado de confianza en uno mismo y aplomo. Además, los hombres físicamente atractivos que utilizan el humor de autocrítica son considerados más deseables que los hombres físicamente atractivos que no utilizan este tipo de humor. El humor autocrítico requiere cierto grado de confianza para entregarse y es esto lo que marca la diferencia en los hombres físicamente atractivos.

Se sabe desde hace mucho tiempo que el humor es importante para mantener las relaciones románticas (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Autopromoción en redes sociales

Publicar contenido en las redes sociales como “Este soy yo completando un maratón” o “Acabo de ser aceptado en una buena universidad” es generalmente percibido por otros como alardear o autopromoción, lo que lleva a la formación de una impresión negativa del autor de la contenido. De hecho, un estudio de Graham Scott y Kirsty Ravenscroft que analizó los efectos de las publicaciones de Facebook en las impresiones de los lectores sobre el propietario de la línea de tiempo en términos de varias características encontró que alardear en una línea de tiempo generalmente crea una impresión más negativa.

Sin embargo, los investigadores encontraron que las calificaciones de confianza en las publicaciones de las redes sociales eran más altas cuando presentaban cierto grado de fanfarroneo. Aún así, las calificaciones del atractivo del propietario de la línea de tiempo fueron generalmente más altas si las publicaciones fueron creadas por otra persona. Es importante señalar aquí que el estudio no fue específico para los hombres, pero hasta cierto punto apoya la opinión de que la confianza es importante en las evaluaciones que otros hacen de nosotros.

En general, podemos ver que la confianza se ve atractiva en los hombres, no solo en cómo se comportan, sino también en otras áreas. Por tanto, es interesante especular sobre hasta qué punto la confianza irradiada puede compensar las deficiencias en otras características.

SEGUIR LEYENDO: