Quiénes son las 12 mujeres que con sus propuestas de deco y diseño revolucionan las redes sociales

Las propuestas deco & design que revolucionan Instagram (Foto: Shutterstock)

El amor por el diseño y la decoración trasciende fronteras y en los tiempos que vivimos también atraviesa transversalmente a las redes sociales. Hace ya varios años que existen cuentas dedicadas pura y exclusivamente a compartir con el mundo entero las últimas tendencias y revolucionan Instagram con ideas prácticas para darle vida a espacios de interiores, exteriores y transformar ambientes. Es por ello que Infobae se contactó con 12 mujeres que día a día suben en sus cuentas contenido original, trendy e innovador con el cual cosechan miles de likes, para conocer todo sobre sus emprendimientos.

Cinthia - Licari Ilumina / @licari_ilumina

Cinthia tiene 41 años, es diseñadora de interiores, enfocada al área de iluminación, “no solo por amor al diseño, sino también porque es un legado familiar”, contó a Infobae. Sus padres se iniciaron en el rubro de las pantallas desde el año 1965, creciendo día a día sin cesar. Hoy, en el año 2021 se encuentra después de 10 años al mando de este proyecto familiar al que se dedica de forma permanente y exclusiva.

Cinthia lleva adelante Licari Ilumina hace 10 años (Foto: @licari_ilumina)

—¿De qué se trata el emprendimiento?

—Somos fabricantes. Cada producto está hecho a mano y con toda la dedicación puesta en la calidad y terminación, con materiales 100% industria nacional.

Consideramos que la iluminación es un pilar fundamental en cada espacio, por ello pensamos y asesoramos a cada cliente en la elección de cada producto para que se adapte de forma funcional y estética a su ambiente.

Por esto mismo también trabajamos conjuntamente con arquitectos y diseñadores, llevando a cabo todos los desafíos de diseño que nos propongan.

"La iluminación es un pilar fundamental en cada espacio", advirtió a Infobae Cinthia (Foto: @licari_ilumina)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

—Lo que más me gusta es asesorar en iluminación a los clientes y diseñar productos nuevos.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Lo mejor de instagram es mostrar por medio de fotos mis productos y me permite hacer videos para poder mostrar bien las dimensiones y detalles, que me parece super importante.

Y la única contra es el cambio constante de logaritmo y que no te muestre.

Gisela - Natural HomeDeco / @natural_homedeco

Gisela, con casi 41 años se define como una emprendedora de alma, ama crear proyectos, productos nuevos, e innovar. Es coach ontológica, y mamá de Cami de 16 años.

Gisela se define como una emprendedora de alma (Foto: @natural_homedeco)

—¿Cómo fue que empezaste este proyecto?

—Empecé en el 2017 después de una gran crisis existencial, quería hacer algo para mí y no sabía qué, ni cómo empezar, pasé por una fuerte depresión, así que un día comencé talleres y cursos para emprendedores. Un día casi sin darme cuenta sentada en el auto, estaba frente a una fábrica de sillas y se me vino a la cabeza tapizar las sillas con tela de arpillera y que esa tela tenga mis propias estampas. Tardé 6 meses en armar todo el prendimiento, productos, estampas, proveedores, redes, etcétera. Hoy ya vamos por los 3 años y medio.

—¿De qué trata la cuenta?

—El emprendimiento se trata de muebles, textiles y carteras en tela de arpillera tratada (tiene un tratamiento industrial que hace que sea impermeable y anti-mancha). Todo se estampa de forma artesanal con la técnica de serigrafía y las estampas son propias de la marca.

Muebles, textiles y carteras en tela de arpillera tratada se pueden encontrar en Natural Home Deco (Foto: @natural_homedeco)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Lo que más me gusta de mí emprendimiento es que me permite crear todo el tiempo y que puedo compartir con otras emprendedoras mi camino emprendedor. Por eso estudié coaching para tener más herramientas para poder acompañarlas, doy asesorías, mentorías y talleres para emprendedoras compartiendo todo lo que sé.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Los pros de tener una cuenta en Instagram es que te permita que te conozcan, qué crees comunidad, que puedas ayudar a otros a decorar un pedacito de su hogar o que puedas inspirar.

Los contras que si no encontrás un equilibrio estas todo el tiempo conectado y no es para nada sano.

Flavia - Metrico Interiores / @metricointeriores

Flavia Del Anís Arrieta es diseñadora de interiores. Tiene 40 años y hace 15 años que se dedica al diseño de interiores. Trabaja junto a la par con su hermano Facundo, en un proyecto que fue siempre familiar. “Empezamos a trabajar con nuestro padre desde chicos nos criamos en un taller de tapicería entre telas y máquinas y naturalmente fuimos heredando esta hermosa profesión”, cuenta.

Flavia Del Anís Arrieta es diseñadora de interiores y creó Metrico Interiores (Foto: @metricointeriores)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Lo que más me gusta el emprendimiento es poder manejar mis tiempos para poder disfrutar de mi familia aunque eso signifique algunos días trabajar hasta las 12 de la noche para compensar otros días de asistir a actos de colegio y disfrutar de otras cosas.

"Lo que más me gusta el emprendimiento es poder manejar mis tiempos", contó a Infobae Flavia (Foto: @metricointeriores)

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Los pro y los contra de tener cuenta de Instagram es que no soy constante con las publicaciones hay veces en las que estoy demasiado activa en caso de clientes y no me da el tiempo para poder subir todo lo que quisiera con un contenido de calidad.

Vanesa - Verdementa Deco / @verdementa_deco

Vanesa Arreseigor, correntina de 34 años, vino a estudiar diseño a Buenos Aires y se quedó a vivir. Revolucionó las redes junto con su socia Deborah Neumann con una innovadora colección cápsula de dispensers.

La propuesta de Vanesa se concentra en las colecciones de cápsulas de dispensers (Foto: @verdementa_deco)

—¿De qué se trata Verdementa?

—Primero me dediqué a la indumentaria pero hace 5 años que empecé con Verde Menta Deco. Me dediqué siempre a estampado de textiles pero con la pandemia di un giro ya que tenía poco stock y el lugar donde trabajaba cerró. Entonces buscando una vuelta al negocio la convoqué a mi amiga Deborah Neumann de la cuenta @deb.en.pepolandia para hacer una colección cápsula de dispensers pero fue tal el éxito que seguimos incorporando productos deco. Hoy en día somos socias y conformamos un equipo super!! Vendiendo artículos para el hogar a precios razonables.

Hace 5 años que Vanesa junto con Deborah empezaron con Verde Menta (Foto: @verdementa_deco)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Lo que más nos gusta es que todo lo que vamos incorporando es a pedido de los clientes y de lo que vamos viendo que el mercado pide. Nos gusta mucho escuchar las necesidades de nuestras clientas y que les gusten los productos.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Hoy en día la cuenta en Instagram si bien es el principal canal de compra, se volvió una herramienta muy demandante. Hay que ser muy constante todos los días y eso puede resultar un poco cansador. Pero la realidad es que nuestra prioridad siempre es postear lo que nos gusta y cuando nos parece correcto, no hacemos nada por “obligación” o por seguir los algoritmos.

Soledad - Datazo / @datazodatazo

Soledad Ramos tiene 35 años, es profesora de inglés y cuando nació su segundo hijo se hace cuatro años se quedó en su casa para cuidar a sus niños. “Hace dos años y medio abrí una cuenta de Instagram que se llama datazodatazo, en la cual comparto información y datos útiles para el día a día, la limpieza, el orden de la casa y cómo decorar para que todo sea más fácil”, narró a Infobae.

Soledad Ramos es la creadora de datazo datazo (Foto: @datazodatazo)

—¿Qué propone la cuenta de instagram?

—Podemos encontrar datos desde cómo sacarle el sarro a una canilla, cómo hacer la limpieza del lavarropa, lavar camperas de pluma. A su vez ofrecemos una organización semanal de limpieza, de qué podemos hacer día a día. Muchas de las seguidoras que la implementan después me escriben diciéndome que el orden y la limpieza ya no les pesa y que tienen mucho más tiempo libre que antes no tenían. Me gusta porque ayuda mucho al día a día de los hogares.

Se trata de tener buena onda, de compartir con los demás cosas con los demás cosas que a veces son sencillas y nos pueden servir para resolver un montón de quehaceres del día a día de una familia.

A partir de la cuenta, hace nueve meses empecé un emprendimiento que se llama Tienda Datazo, donde vendo muchos productos que son para el orden y la limpieza del hogar. Se pueden encontrar los gatillos especiales para armar los limpiadores caseros que enseño en el tienda, plumeros especiales para limpiar debajo de la cocina, de la heladera, etc. Un montón de productos que facilitan las tareas diarias.

“Hace dos años y medio abrí una cuenta de Instagram que se llama datazodatazo, en la cual comparto información y datos útiles para el día a día, la limpieza, el orden de la casa y cómo decorar para que todo sea más fácil”, narró a Infobae

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—El contacto con la gente a través de Instagram, al recibir mensajes lindos de los seguidores. La buena onda, me llegan mensajes súper lindos, la gente tiene muy buena conexión, buena vibra, es divertido y es una manera de socializar distinta. Conocí gente que nunca jamás hubiese conocido si no fuera por mi cuenta en Instagram.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Uno de los pro es conocer gente, el contacto con los seguidores. La buena onda al compartir datos. Muchas veces son ellos los que me consiguen un dato, un tip, etc. Me entretiene y me hace muy feliz la cuenta.

Las contras podrían ser que a veces uno trabaja mucho para generar un contenido y el algoritmo de Instagram no nos muestra tanto. Pero hasta ahora no le encuentro una contra en cuanto a mi vida personal y familiar, todo es positivo. En algunas oportunidades hay que encontrar el equilibrio que cuesta, entre familias y redes sociales, me parece muy divertido interactuar por Instagram.

Natalia Ratto Yoshimoto - Maker / @nut_pottery

Natalia Ratto tiene 39 años, es licenciada en Administración de Empresas y es quien está detrás de la cuenta Nut Pottery con más de 90 mil seguidores. “Hace 3 años que empecé formalmente con mi Instagram y 2 años que abrí mi estudio y empecé full-time en este mundo emprendedor”, manifestó a Infobae. Se dedica a la fabricación y venta de productos deco de cerámica, hace tutoriales para marcas y da workshops.

La cuenta @nut_pottery ofrece a los usuarios diferentes diseños de productos originales en cerámica (Foto: @nut_pottery)

—¿Cómo fue que empezaste este camino en redes sociales? ¿De qué se trata el espíritu de tu cuenta?

—Empecé a usar Instagram como vidriera para mostrar mis productos para que las personas (solo amigas y amigas de amigas al principio) pudieran ver mis productos y así me encargaban ya que en el inicio hacía todo a pedido.

Después empezaron a llegar consultas de personas que no conocía y los seguidores eran cada vez más y me di cuenta que era un buen canal de venta así que comencé a generar contenido consciente para mi cuenta, Al menos un posteo diario, pedir feedback a compradores mediante historias e interactuando con mis seguidores.

En Instagram cuenta con más de 90 mil seguidores (Foto: @nut_pottery)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Lo que más me gusta de mi emprendimiento es la libertad. Libertad para crear y la libertad con mis tiempos Y obviamente también poder vivir de esto que me apasiona.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Pros: es como tener un local gratis y podés llegar a personas que teniendo local físico no llegarías, como en otras provincias o países. Si querés podés estar abierto 24 horas a 0 costo, vos elegís cuándo responder y cuándo no, no como en un local que cuando entra una persona y si o si tienes que atenderla. Es un gran canal para hacer promociones, mostrar productos nuevos e interactuar con tus clientes.

Contra: el emprendedor piensa 24 horas en su negocio así que aun de vacaciones es difícil cortar porque el celular lo llevas a todos lados, creo que es muy importante ponerse días y horarios para responder sino no dormís, porque las personas consultan a toda hora. Otro contra es que tenés que estar luchando contra los desconocidos algoritmos de instagram e ir aggiornandote a las nuevas funcionalidades que te va dando para tener más presencia y a veces es cansador.

Sofía Costa - Deco & Styling / @casa.alaia

Sofi Costa tiene 29 años. Trabaja en el área comercial de una empresa de consumo masivo y en paralelo tiene el emprendimiento Casa Alaia. Según contó a Infobae, “la deco empezó como un pasatiempo, hace más de dos años, y fue tomando un plano cada vez más importante en mi vida”.

Según contó a Infobae Sofía Costa, “la deco empezó como un pasatiempo, hace más de dos años, y fue tomando un plano cada vez más importante en mi vida” (Foto: @casa.alaia)

—¿Cómo fue que empezaste este camino en redes sociales? ¿De qué se trata el espíritu de tu cuenta?

—Arranqué mejorando y compartiendo los avances del armado de mi casa. Con el tiempo noté que había un gran interés por recibir ayuda personalizada así que me capacité, estudié y ¡me largué con asesorías de deco online en plena cuarentena!

Hace poco di un paso más y, con mucho entusiasmo, lance AlaiaMarket en donde hago una curaduría de objetos cálidos para transformar rincones y ayudarte a transformar tu casa en el espacio que soñás.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Me gusta proponer ideas simples y efectivas que sean alcanzables para que otros puedan transformar sus casas en ese lugar que sueñan, ya sea con tips y consejos generales, con ayuda personalizada u ofreciéndoles ese producto que necesitan. ¡La mayoría de las veces se puede lograr mucho con menos de lo que pensamos!

En mi cuenta podés ver ideas, datos y tips generales y aplicarlas vos misma en tu casa si te gustan. En las asesorías buscamos una propuesta a medida (100% personalizada) que se adapte a los gustos y necesidades de cada uno. A su vez encontrás objetos que te van a ayudar a transformar tu casa en el espacio que soñás.

“Alaia” significa alegría en vasco. En definitiva lo que más disfruto es ayudar a que otros consigan vivir en una casa a la que les de alegría llegar, haciendo lo mejor que se pueda con los recursos que cada uno tenga.

“Alaia” significa alegría en vasco (Foto: @casa.alaia)

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Considero que tener una cuenta en Instagram tiene muchos pros. Me permite mostrarme, conectar con mis clientes desde un lado muy cercano, trabajar con otras marcas y emprendimientos y sobre todo conocer gente muy buena onda. Sin embargo tiene algunas contras como la dependencia que genera con el celular y la exposición que a veces trae como consecuencia recibir algún que otro mensaje con una carga negativa (¡por suerte son los menos!).

Anabella - Tuninetti Studio / @tuninettistudio

Anabela Tuninett tiene 35 años, se dedica al diseño del paisaje y de interiores. Si bien lo hace desde el año 2008 de forma autónoma, cuenta a este medio que su cuenta en Instagram con el formato que tiene hoy surgió a inicios de 2020. “Mi pasión por la jardinería la tengo desde siempre, heredada de mi madre y abuela”, sostiene.

Anabella Tuninett tiene 35 años, se dedica al diseño del paisaje y de interiores (Foto: Tuninetti Studio)

—¿Cómo fue que empezaste este camino en redes sociales? ¿De qué se trata el espíritu de tu cuenta?

—En redes sociales, empecé solo para exponer a modo de catálogo mis trabajos, con el comienzo de la pandemia, comencé a hacer cursos, para optimizar los recursos que éstas ofrecen, y así poder comunicar mejor la esencia del estudio.

El espíritu de mi cuenta, busca que las personas puedan ver su casa con una mirada menos crítica y más amorosa, sin importar si es propia o alquilada, crear conciencia sobre la importancia de habitar su hogar. Transformar desde la esencia, poniendo como centro a sus habitantes y sus emociones y a la naturaleza, para poder disfrutar con todos los sentidos. Haciendo que se sientan cocreadores de ese proceso de transformación.

Al compartir mis experiencias de jardinería y paisaje deseo inspirar y mostrar cuán terapéutico resulta trabajar con las plantas y volver a la naturaleza como fuente de vida increíble. Deseo contagiar el “espíritu verde” y que se cultive teniendo en cuenta los procesos y necesidades de las especies de un modo amigable con el medio ambiente. Al criarme rodeada de campo y naturaleza, comprendí, la importancia que tiene para nuestra vida diaria.

Me inspira, que cada vez más personas se centren en una vida con más contacto con la naturaleza, así sea que cuenten con un extenso jardín o un pequeño balcón, que no sea eso un impedimento para disfrutar la experiencia.

"Me inspira, que cada vez más personas se centren en una vida con más contacto con la naturaleza", expresó Anabella a este medio

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Si hay algo que descubrimos desde el año pasado, es lo importante que es estar en donde queremos estar, sentirnos en casa.

Lo que más me gusta de mi emprendimiento, es poder ayudar a las personas a reflejar su esencia en sus espacios interiores y exteriores. A crear espacios más auténticos, propios, sin basarse en la moda sino escuchando las necesidades y deseos que cada uno tiene.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Mi cuenta de Instagram, animarme a hablar, mostrarme desde mi lugar más genuino y pasional, hizo que llegue a muchos lugares y personas que jamás imaginé. Encuentro en mi cuenta un lugar donde compartir conocimientos y experiencias de manera horizontal. Un espacio de aprendizaje continuo.

Con mis posts intento hacerles llegar la emocionalidad que mueve cada proyecto y compartir tips simples y claros para poner manos a la obra.

Como una contra, puedo decir que a veces me agotan “las reglas” que estas tienen. Pero intento que esas pequeñas cosas, no me distraigan.

Agustina - Decoexpertas / @decoexpertas

Agus, Vicky, Agos y Ro, arquitectas y decoradoras marplatenses, contaron a Infobae que comenzaron a hacer asesorías online hace casi 2 años y este año dieron el salto a realizar proyectos presenciales y compartir todo el contenido que fueron acumulando de las asesorías en redes. “Somos un buen equipo y nos complementamos entre todas para brindar el mejor servicio y atención”, afirman.

Agus, Vicky, Agos y Ro, arquitectas y decoradoras marplatenses, contaron a Infobae cómo surgió Deco Expertas (Foto: @decoexpertas)

—¿Cómo fue que empezaste este camino en redes sociales? ¿De qué se trata el espíritu de tu cuenta?

—Empezamos como parte de la cuenta de Decox2mangos, con Julia, la creadora de este universo de deco. Ella propuso lanzar un servicio 100 % online para poder ayudar a la gente en la decoración de sus casas, guiarlos en reciclar, reutilizar sus muebles o adquirir nuevos con pocos recursos. Entramos a tantas casas y vimos tantos cambios que logramos reunir muchísimo material. Nos moríamos de ganas de compartirlo con ustedes y armamos nuestro propio Instagram para mostrarles cada paso a paso, resultados de los cambios propuestos en asesorías, tips de deco y mil cosas más.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Lo que más nos gusta de nuestro emprendimiento es poder entrar en los hogares de nuestros clientes, que nos cuenten un poco de sus vidas, conocer su día a día para lograr un diseño funcional, convirtiendo cada rincón de sus casas en su lugar favorito. Amamos que nos hagan parte de sus cambios, que nos manden fotos y nos compartan su progreso.

Además nos divierte mucho que cada caso es distinto al otro, no seguimos un patrón, las reglas las ponen ustedes y nosotras hacemos que funcione.

El grupo de amigas comenzó como administrando la cuenta de Decox2mangos (Foto: @decoexpertas)

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Lo mejor es que la gente nos conozca y sepa quién está detrás de las asesorías online que contratan por la página de deco por 2 mangos, que vean quienes somos, cómo trabajamos, conozcan nuestra dinámica y se copen en ponerse en contacto con nosotras. Nuestros clientes son los máximo y nos dejan compartir sus cambios en la redes, motivando a otros a realizar cambios en sus casas y animarse a cosas que nunca habían imaginado. En cuanto a las contras, el mundo online no para nunca, siempre hay consultas por responder o contenido para editar que podríamos mostrar pero es importante saber cuándo cortar. Entre las asesorías, los proyectos y las redes no paramos!! Pero nos encanta hacerlos parte de todo.

Mariela - Pininna Deco Infantil / @pininnadeco

Mariela tiene 37 años, es diseñadora textil recibida en la UBA y hace 6 años creó Pininna Deco Infantil, después del nacimiento de su primer hijo Lisandro.

Mariela creó Pininna Deco Infantil luego del nacimiento de su primer hijo (Foto: @pininnadeco)

—¿Cómo fue que empezaste este camino en redes sociales? ¿De qué se trata el espíritu de tu cuenta?

—Las redes sociales fueron una herramienta fundamental para nuestro emprendimiento, ya que cuando comenzamos era el único medio de comunicación entre nosotros y nuestros clientes. Tanto Facebook, y actualmente Instagram, nos ayudaron a crecer de manera exponencial.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Nuestra cuenta básicamente se dedica a dar soluciones al momento de re decorar el cuarto de los más pequeños. Ofreciendo estampas únicas y personalizadas para cada etapa de la infancia.

Amamos poder ser parte de momentos especiales de cada familia, nacimientos, cumpleaños, y dejar un poquito nuestro en cada uno de ellos.

"Amamos poder ser parte de momentos especiales de cada familia, nacimientos, cumpleaños, y dejar un poquito nuestro en cada uno de ellos", dijo a Infobae Mariela

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Gracias a Instagram podemos llegar a muchísimas personas de lugares que jamás hubiésemos imaginado, vincularnos de manera Tan cercana con cada una de ellas.

La mayor desventaja de las redes en general, es la obligación de estar conectados 24 horas todos los días de la semana, para poder satisfacer las necesidades de cada persona que está del otro lado.

Karina - Ilika Deco / @ilikadeco

Karina, 45 años, tiene un hijo de 22 años y a su emprendimiento hace aproximadamente 10 años. Hace 3 está a full en Instagram. Se dedica exclusivamente a Ilika Deco.

Ilika Deco cuenta con más de 10 años de historia (Foto: @ilikadeco)

—¿Cómo fue que empezaste este proyecto?

—Empecé como una necesidad , hoy en día es algo que amo y mi sostén.

—¿De qué se trata?

—Decoración textil para el hogar.

El emprendimiento de Karina empezó como una necesidad y hoy en día es algo que ama y su sostén (Foto: @ilikadeco)

—¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

—Todo , hacer yo misma mis propios productos e interactuar con los clientes.

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Pros que gracias a Instagram es mi canal de venta.

Contra no muchos solo que no tenés horarios.

Cecilia - Deco Lab / @decox2lab

Cecilia, 40 años, es licenciada en publicidad y diseñadora gráfica. A través de Deco Lab fue que empezó a transitar el camino en redes sociales.

La cuenta de Instagram de Decox2lab reúne a más de 241 mil seguidores (Foto: @decox2lab)

—¿Cómo fue que empezaste este proyecto?

—Empezamos hace dos años cuando me volví de Brasil. Y mi socia Julia me propuso abrir la tienda de productos de su Instagram decolordosmangos. Luego le pusimos de nombre Deco Lab a la tienda.

—¿Cuál es el espíritu de la cuenta Deco Lab?

—El espíritu de mi cuenta se basa en buscar alternativas más económicas para la decoración y también más ecológicas. La máxima principal es “con lo que tenés hacés”.

La propuesta de decox2lab es crear productos que resuelvan de forma más económica necesidades de diseño (Foto: @decox2lab)

—Pros y contras de tener tu cuenta de Instagram

—Los a favor es que llegás a muchísima gente y podés vender a través de esta red social.

Los contras es que necesitas subir constantemente contenido para tener los algoritmos a tu favor.

