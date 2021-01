Cero plástico en los océanos: la iniciativa de limpieza de playas que la pandemia no detiene

El 80% de los residuos encontrados en las costas bonaerenses son plásticos

Botellas, bolsas, tapitas, sorbetes, vasos descartables y más desechos son arrojados en las playas donde miles de personas veranean. Los últimos censos de basura costera marina lo han mostrado claramente: el 80% de los residuos encontrados en las costas bonaerenses son plásticos. Esta problemática ambiental no es sólo local, ahoga los océanos de todo el mundo, daña especies y hábitats marinos muy valiosos, y causa importantes impactos económicos al afectar la seguridad de la pesca, la navegación y el turismo.

La contaminación plástica no es un cuento; es cosa seria. Las organizaciones ambientales estiman que 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos anualmente, y si las tendencias actuales de contaminación marina continúan, en 2050 el océano tendrá más plástico que peces.

Este verano, con pandemia y distanciamiento social de por medio, la tarea de limpieza de las playas no se detuvo. Por estas tierras, la iniciativa impulsada por la alianza entre Corona y organizaciones de voluntarios, emprendedores de la “economía circular”, movimientos que impulsan la movida mundial “zero waste” (basura cero), cadenas de hostels boutiques y empresas, se suma a las acciones de protección de las costas marinas para recolectar residuos plásticos, separarlos, clasificarlos y organizar su reciclado y reutilización en nuevos destinos como lentes, mochilas, riñoneras, sillas y mucho más.

Las limpiezas de playas son actividades recurrentes que realizan en la Costa Atlántica y también en otros lugares del país como Rosario y Puerto Madryn. Este año se sumó una máquina de la organización Reciqlo, una empresa de economía circular de reciclado de vidrio, que tritura las botellas ya utilizadas y esos residuos son enviados luego a la cooperativa Cattorini para fabricar nuevos envases.

Los fines de semana, las tareas de limpieza están organizadas por distintos emprendedores (Shutterstock)

Esta iniciativa visibiliza la importancia de cambiar nuestra relación con el plástico, impulsar su reducción y reciclado para evitar que se convierta en un residuo, lograr un cambio positivo y generar nuevos hábitos en los consumidores.

Recolección y charlas para concientizar

Se trata de la tercera edición de la iniciativa de limpieza de playas que se inició en 2019 en alianza con la ONG Parley for the Oceans, bajo la premisa El plástico no pertenece al océano. El verano pasado lograron recuperar 4 toneladas de plástico en 700 kilómetros de los balnearios de la Costa Atlántica. Este año, los organizadores buscan redoblar los esfuerzos en tiempos de limitaciones por el contagio del coronavirus, para al menos igualar la cifra anterior.

La recolección de los residuos se centraliza en el balneario Casa Corona ubicado en playas del sur de Mar del Plata. Y cada semana, ya separados y clasificados, los desechos son trasladados a los distintos centros de reciclaje y utilización para fabricar nuevos objetos.

La semana pasada, las jornadas de limpieza estuvieron lideradas por Meraki Sustentable, una marca que busca reemplazar la utilización del plástico de un solo uso o de corta vida útil a través del desarrollo de productos con materiales alternativos sustentables, como son por ejemplo los cepillos de dientes de bambú.

13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar cada año

“Es muy gratificante ver un grupo de personas un jueves de enero por la tarde haciéndose cargo de un problema que podría pensarse como ajeno”, resume a Infobae Marcos Aliaga, director de Meraki Sustentable. Y explica: “La limpieza de cualquier ambiente nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos conscientes de contribuir mediante los productos que elegimos consumir y lo que hacemos con los residuos que generamos. Este tipo de acciones también son necesarias para enviar señales a otras personas para impulsar un movimiento mayor”, se entusiasma.

Los fines de semana, las tareas de limpieza están organizadas por distintos emprendedores. Al final de las tareas de limpieza, los organizadores comparten sus emprendimientos con los voluntarios e invitados y les enseñan las distintas formas de darle uso a los plásticos que son tirados a la basura. También se realizan charlas sobre reciclaje, problemáticas ambientales y la importancia de cuidar el mundo.

Por un uso responsable de las playas

La Fundación Vida Silvestre Argentina también forma parte de esta iniciativa y este año lo hace a través de la difusión de información para concientizar sobre la necesidad de frenar la contaminación por plásticos en los océanos del mundo. En ese sentido, apunta las siguientes cifras:

104 millones de toneladas métricas de plástico están en riesgo de entrar a nuestros ecosistemas para el año 2030 si nuestro enfoque no cambia drásticamente (Shutterstock)

-13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar cada año. Es el equivalente a que un camión de basura vuelque su carga completa de plásticos por minuto al océano

-Otros 104 millones de toneladas métricas de plástico están en riesgo de entrar a nuestros ecosistemas para el año 2030 si nuestro enfoque no cambia drásticamente

-A nivel mundial se ha documentado que más de 240 especies han ingerido plástico

La ONG creada en 1977 propone también las siguientes acciones para contribuir al uso responsable de las playas:

-Cuando no haya recipientes para depositar los residuos, o estos estén colapsados, debemos llevarnos la basura de la playa y arrojarla donde encontremos un sitio seguro de disposición

-No arrojar colillas en la arena. Las colillas son contaminantes muy peligrosos que asfixian los fondos marinos y además pueden ser consumidos por muchos animales. Apagar las colillas y disponerlas en recipientes adecuados disminuirá la cantidad que termina en el mar

-Aceptar menor cantidad de envoltorio cuando realicemos una compra implica disminuir el consumo de plástico. El 33% del plástico que se produce a nivel mundial corresponde a materiales de disposición final inmediata. Evitá los sorbetes y los cubiertos descartables

-Tener siempre bolsas reusables a mano. Los plásticos blandos que llegan al mar son los responsables de la muerte de muchos animales marinos, incluyendo tortugas y delfines

-Si la ciudad cuenta con agua potable, hay que preferirla antes que la embotellada. Utilizar botellas reusables para recargarla, de esta forma disminuimos la cantidad de plástico que utilizamos

Cuando no haya recipientes para depositar los residuos, o estos estén colapsados, debemos llevarnos la basura de la playa y arrojarla donde encontremos un sitio seguro de disposición (Shutterstock)

-Es fundamental no arrojar basura en la vía pública. Todos los residuos que no se recojan de la vía pública terminan en el mar por el transporte del agua de tormenta de los pluviales. Además, el movimiento de los mares deriva la basura hacia otras playas. Es por esto que playas que no son visitadas o balnearios poco concurridos pueden sin embargo tener basura en la arena. Es importante mantener las ciudades limpias

-Las tanzas y anzuelos abandonados en la playa o en las escolleras suelen enredarse en el cuerpo de las aves marinas. Esto les provoca lastimaduras e inclusive la muerte. El sector que se utilizó para la actividad debe quedar limpio de materiales de pesca cuando lo abandone

“Grata sorpresa: menos colillas en la playa”

Barbie Paterson es porteña, estudió turismo rural y realizó un posgrado en patrimonio y turismo sustentable. En marzo pasado, antes del inicio de las restricciones por la pandemia, llegó a Chapadmalal, a 23 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, y allí se quedó a vivir. Este verano se sumó como voluntaria a la movida de la limpieza de las playas.

“Me sumé junto a unos amigos porque me parece una actividad increíble. Es clave poder eliminar todos los plásticos que se puedan y también realizar la separación en origen, orgánica, plásticos, aluminio y cartón, residuos que luego retira una cooperativa marplatense de recicladores”, relata a Infobae. “Lo que más juntamos en la playa pública son latas de cerveza, pocas colillas de cigarrillos, lo cual nos sorprendió gratamente. En definitiva, todos venimos a disfrutar de la playa y es importante que esté cuidada por todos”, sintetiza.

