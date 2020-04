– Yo no creo en la forma tradicional de ser organizadora. No creo en ir a tu casa dos o tres veces al año para hacerte el cambio de ropa de temporada. La gente no quiere pagar un service cada seis meses. Yo ofrezco una esta nueva filosofía del orden. Un cambio de vida. No doy un servicio de manutención. El negocio está en que me llamen para otro ambiente porque ven que les dura el que organizamos o que me llamen las amigas de mis clientas. No pasa por volver a hacerte lo que ya hice. Me contratan para despertarse con el cuerpo de Pampita y después está en ellas entrenar para mantenerlo. La gran mayoría lo logra.