Así funciona una agencia digital de influencers

Manuela Arnedo, la directora de Trendsetters, junto a Flor Vigna y Estefanía Berardi

Los influencers ganan terreno como un nuevo tipo de comunicador. Millones de personas los siguen en las redes y consumen sus estilos de vidas. Y cada vez son más los que exponen una cara pública y crean un perfil que atrae seguidores, ansiosos de consumir el contenido que preparan. Por eso, ser influencer se convirtió en uno de los nuevos trabajos que nacieron en la era Instagram.

Manuela Arnedo estudió Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés e hizo un Master en Finanzas en Cema. Luego de años trabajando en un importante banco, decidió que iba a dedicar sus habilidades a crear su propio emprendimiento. Así creó una agencia digital de influencers: Trendsetters, la agencia regional más grande de Latam que convoca a comunicadores sociales e influencers, como Flor Vigna, Nico Occhiato, Lizardo Ponce, Flor Bertotti, Rodrigo Guirao, Flor Otero, Cande Copello, Guille Ortega, Matias Spano y Caro Domenech.

En su agencia no solo representa a influencers de las redes sociales, sino también a modelos, actrices y actores. Esta agencia también tiene sede en México y Brasil. En diálogo con Infobae, Manuela, contó la importancia de contar con un representante en estos tiempos y cuál es el rol de ellos a la hora de comunicarse con los influencers.

-¿Cómo surgió la idea de tener una agencia dedicada a representar influencers/talentos de las redes sociales?

- Surgió como respuesta a un problema. Antes trabajaba contratando influencers, y me encontraba con dos dificultades. Por un lado, que eran una fuerza creciente, que no trabajaban de forma profesional y era difícil conseguir “cobertura”, y, por otro lado, agencias tradicionales, que no les daban atención a los influencers porque aún eran ticket bajos y no comprendían ni los precios ni la ejecución en redes sociales. Esto hacía que contratar “celebrities con presencia digital” sea sumamente tedioso. Me puse a pensar y dije, o los represento o me fundo porque la informalidad del mercado es inexplicable a las corporaciones que los contratan. Así que fundé Trendsetters, con la visión de transformar creadores digitales en marcas trasnacionales, capitalizando la experiencia de usarlos a ellos como medio para marcas para justamente hacer de ellos un medio y una marca en sí mismos.

Con algunos de los influencers, actores, actrices y modelos que representa Manuela con su agencia

- ¿Por qué crees que es importante que el influencer tenga un representante/agente para sus trabajos?

- No es necesario un representante, pero sí pasa de ser una suma lineal a una ecuación exponencial. Es sumamente provechoso tanto para el influencer como para aquellos que quieran hacer cosas con él. Sí, como representante sos la columna de visión y transformás eso que son, su esencia en marca, traes oportunidades comerciales, artísticas, tomás las charlas laborales dando espacio a exponenciar su perfil y orientarlo en el camino correcto. Creo que los representantes con ego, por el contrario, se adueñan de las carreras o creen que el éxito es propio son muy contraproducentes. Tenes que ser una plataforma, apoyo, para que florezcan.

- ¿Qué perfiles son los que buscás a la hora de representar a un influencer? ¿Tiene que tener una cierta cantidad de seguidores?

- Buscamos perfiles de alto potencial digital y marca. Lo que hace la diferencia a que alguien tenga seguidores es el ego. Sí, el ego. Alguien que piensa cómo le gusta verse a sí mismo no logra los millones de seguidores. En cambio, el que disfruta de la interacción con su audiencia y va mostrando sus facetas a partir de la recepción del otro tiene futuro. Las características que pedimos son alto potencial digital, permeabilidad, disciplina y ambición. El alto potencial digital está definido por capacidad creativa y lectura de audiencia, y las otras son las que hacen que una estrella fugaz no caiga sino se mantenga en el tiempo.

Reconoce haber fundado la agencia como una innovación en la industria sin haber representado antes influencers y solamente por creer que los influencers son las marcas del futuro

- ¿En qué los guían? ¿Qué consejos les dan?

- El desafío del representante es poder leer, interpretar y llevar a la concreción eso que el influencer desea y tiene capacidad de hacer. Esto tiene dos caras, por un lado, es poder correr el miedo, que siempre aparece, para ir tras aquello que sí es viable, buscar que tengan disciplina, constancia y permeabilidad para lograrlo, y por otro, (que esto se da únicamente con una relación madura), ser honesto con aquello que no hay posibilidad real. Querer ser cantante y llenar estadios sin ningún tipo de facilidad vocal o siquiera una clase de canto encima es casi espurio, un camino largo que tal vez no el indicado. Tener seguidores no significa poder actuar. Ser representante tiene que abarcar ser el espejo de realidad, y acá un punto muy importante: uno como representante no tiene que definir qué sí y que no, sino leer el mercado, contrastar contra los actores claves, evaluar y luego retroalimentar al artista para abarcar las posibilidades reales, y en lo personal, creo que fomentar genuinamente el camino con mayores probabilidades de éxito.

- ¿Cómo es el contacto con ellos?

- La relación representante-influencer es muy, muy cercana. Personalmente no me defino ni quiero ser la amiga. Definitivamente no lo soy, ni quiero serlo. Cuando se usan apodos como hermana, mamá, amiga, creo que se está rotulando con algo que no es. Que incluso puede estar supliendo falta de abordaje profesional. Nosotros en la agencia buscamos ser contenedores y referentes desde la mirada de largo plazo y oportunidades profesionales. Lo que sí, es muy distinta la relación representante-influencer que cliente-agencia por ejemplo. Mucho más cercana, y es 1 a 1.

Con Valentina Salezzi y Angie Balbiani, dos celebridades que confían en Manuela para el manejo de sus redes sociales y presencias

- ¿Qué red social considerás que es la del momento para subir contenido? ¿Por qué?

- TikTok es sin ninguna duda la red que va a reinar los próximos 5 años. Captó la audiencia desde 4-15 años que ninguna otra red social tiene acaparada. La innovación del lenguaje universal de la música y la gracia que esto le da a los contenidos, junto con el crecimiento galopante hacen que sea difícil hasta que Facebook con reels en Instagram pueda llegar. Veo a Instagram amesetado con una audiencia que va quedando grande y Tik Tok tanto por la audiencia que capturó, como el hecho de que es la audiencia más activa y generadora de contenido, tiene reinado asegurado por varios años más.

SEGUÍ LEYENDO:

Influencers después de los 60: las instagrammers de moda que desafían los estereotipos

Dadatina: los secretos de belleza de la instagramer que es furor por compartir sus tips para el cuidado de la piel

Quién es Isabela Souza, la ídola brasileña que conquistó a los centennials argentinos