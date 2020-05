Cuando las mujeres usaban el aspecto de maquillaje profesional o glamoroso, se las percibía como más competentes. Pero un estudio de 2017 descubrió que las estudiantes universitarias que aplicaron maquillaje antes de tomar un examen simulado en realidad lo hicieron mejor que las que no lo hicieron. “El maquillaje definitivamente puede aumentar la confianza y el estado de ánimo”, dice Rocco Palumbo, profesor asistente de psicología en la Universidad G. d’Annunzio en Chieti, Italia, quien fue el investigador principal. “Nuestra investigación muestra que los participantes pudieron mejorar su confianza y, por lo tanto, mejorar su rendimiento”. Agrega la advertencia de que el maquillaje es solo uno de los muchos factores que pueden mejorar la autoestima y que las personas que generalmente no usan maquillaje pueden no ver los mismos resultados.