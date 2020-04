Ini Hajnal, organizadora profesional de espacios y creadora de The Organization Wiz en diálogo con Infobae sugirió, ante todo, tener presente que se trata de un momento delicado en el que no hay que exigirse de más, y priorizar aquello que nos gusta hacer: “Algunas rutinas creo que son positivas, sobre todo para los que trabajamos y tenemos a los chicos con colegio virtual. Está bueno tener horarios de desayuno, almuerzo y cena. También, está bueno tener momentos individuales, cada uno. Ya sea de ocio o de trabajo. Obviamente esto va a depender del tamaño de la casa que uno tenga. Y está bueno no sobrecargarnos, ni a nosotros mismos, ni a nuestras parejas. Porque no nos queda otra que quedarnos en donde estamos, haciendo lo mejor que se pueda”.