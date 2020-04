El testimonio de Ana María Rocha, vecina de Quilmes, muestra el efecto que causa la tarea del voluntariado. “Me acaban de llamar desde la Universidad de Quilmes a la cual concurro a sus talleres para adultos mayores. Con calidez y respeto, una joven llamada Verónica se interesó por mí, por mi salud, mis trámites, mis dudas y me ofreció su ayuda. Me llenó de orgullo y tibieza el corazón que un organismo del Estado me tienda su mano”.