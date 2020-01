Ya sea que lleve o no queso brie y/o tomates secos, el vino debe ser equilibrado y tenso. No puede ser tinto, porque este no se lleva bien ni con lo salado del jamón (se potencian los taninos y las sensaciones de aspereza) ni con el amargor del verde. Ahí es donde hace falta un Chardonnay, porque si bien suele ser un blanco poco expresivo, pero cuerpo y frescura, y tiene todo en su lugar.