Si hace cumplidos y alienta todo lo que decís, es un buen indicador de que está interesado. Algunas personas también darán una rápida mirada coqueta al comienzo de la conversación. Sin embargo, cruzar las piernas en cualquier punto de la conversación podría ser una señal de que una persona no está interesada en la otra. Además, si una mujer no hace muchas preguntas o se encoge de hombros, probablemente no le interese.