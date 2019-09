La forma de crecimiento no es hacia abajo sino hacia afuera del cuero cabelludo en múltiples direcciones. A pesar de su apariencia, el cabello no es frágil ni quebradizo, y crece a un ritmo normal o ligeramente más lento. Por razones desconocidas, esta condición generalmente mejora con el tiempo. En la adolescencia, las personas con síndrome de cabello no compatible tienen el cabello plano y con una textura normal o casi normal.