-Sí, justamente Fluvia tiene un libro que se llama Gorda no es una mala palabra, que dice que no hay problema en ser o decir "gordo". Pero las agencias tienen categorías como "plus size", hablo de curvy models. Son clasificaciones. E incluso para ellas, porque tienen un tamaño, una talla. Puedes ser gorda y bonita y no ser una modelo; tienen requerimientos de talla para convertirse en una modelo curvy o plus size. Entonces realmente estamos todos adaptándonos a esta nueva realidad. Hoy hay una mayor identificación, las marcas buscan a modelos plus size porque saben que cuando la gente hoy las mira se siente más identificada, y entiende que la belleza está ahí, que uno puede ser bello independientemente del tipo de cuerpo, y no hay reglas tan específicas de la moda como antes, que decíamos que si una persona tenía determinado cuerpo no podía usar los polka dots o las rayas. Hoy esto ya es historia. Nosotros tenemos un programa que se llama Cámbiame el look, que es uno de los programas más importantes que tenemos en Latinoamérica, y yo cambié totalmente el producto. Ya no se puede criticar. Es un producto del 2009, pasaron 10 años, entonces la mujer está en otro lugar, hubo una evolución. El movimiento de Me Too ayudó muchísimo. Se trata con cariño y respeto a los participantes. También invitamos a mujeres empoderadas, ganadoras, que están ahí con un mensaje, que son policías, ejecutivas, jefas, atletas. Nosotros como plataforma tenemos la responsabilidad de mandarle un mensaje fuerte a la audiencia femenina. Preferimos mostrar mujeres que tuvieron problemas, pudieron salir adelante y hoy son un ejemplo. Mostramos cómo alguien puede mejorar a partir de la moda, independientemente del cuerpo, el sexo o la edad.