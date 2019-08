"Me interesa mucho la fase analítica, pero en sí todo el proceso creativo, tomar un concepto e investigarlo a fondo para hacerlo propio y así poder transmitir sensaciones a través de los materiales textiles. Abordo la moda de manera sostenible, por lo que constantemente me encuentro reciclando o dándole un nuevo uso a las materias primas. Resignificar los materiales es lo que más me interesa de diseñar", dijo en diálogo con Infobae sobre sus preferencias a la hora de diseñar Carla Escalera, su marca.