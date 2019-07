-Empecé a cocinar desde pequeño, siempre me gustó, pero vengo de una familia humilde que preferían una carrera tradicional para mí. Como era un buen alumno, entré a estudiar derecho, pero no era lo mío… Me fue súper bien, pero yo quería ser cocinero. Y después de un año dejé la carrera y me fui a estudiar cocina. Estuve cuatro años en una escuela de artes culinarias y luego me fui a especializar a Perú. Regresé a Chile, conocí a Jean Paul Bondoux y empecé a trabajar con él. Un día me invitó a venir a Río de Janeiro a trabajar como subchef. Vine, me gustó mucho, pasó un año, otro… y ya van cinco años trabajando acá.