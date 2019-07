"Vestí a los hombres con telas de mujeres y les robé a los hombres lo que las mujeres querían y necesitaban: el 'power dressing'", aseguró. "Cuando una vez se me pidió que definiera lo que para mí era el estilo -sostuvo Armani-, dije que el instinto era un componente esencial. Comenzaría atribuyéndoselo al hecho de que, quizás debido a la experiencia de mi familia, que teníamos muy poco, siempre he apreciado la capacidad de hacer más con menos. Me gusta todo lo que es simple. Mi proceso creativo es una reinvención continua de esta idea básica".