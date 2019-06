Más del 90 % de los hombres y el 80 % de las mujeres tienen fantasías sexuales con personas que no son su pareja. La infidelidad es una conducta de autocontrol mediada por pautas sociales, culturales y morales, más que por factores biológicos. No obstante, estudios realizados en la Universidad de Indiana, y otras investigaciones publicadas en 2011 en Archives of Sexual Behavior, acuerdan y concluyen que las personalidades inquietas, ansiosas y buscadoras de novedades ("novelty seeking" en ingles) son más propensas a las conductas infieles cuando se sienten insatisfechos en su vida marital.