Los errores de la moda: mensajes inapropiados y objetos prohibidos que usaron las marcas

Por último, Forever 21 también en su línea masculina tuvo su remera polémica incitando a la violación. Lanzó en su colección una graphic tee que leía "Don't Say Maybe If You Want To Say No", que en español sería, "No digas tal vez si quieres decir que no". El mensaje que dejaron desde la fast fashion fue retirarla de la web: "Después de recibir las opiniones de nuestros clientes, tomamos medidas inmediatas para retirar la camiseta de nuestra página web. Pedimos perdón a cualquiera que se haya sentido ofendido".