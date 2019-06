"Acorde e impecable como siempre . Los Stilettos a tono con el clutch . El largo Midi y asimétrico le da un look no tan formal", opinó Gabriela Gurmandi sobre Awada, mientras que para la opción elegida por su par brasileña agregó: "A Michelle Bolsonaro no la favorece la forma y parecería que es un talle más de el que le corresponde. El largo esta bien".