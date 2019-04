En el Reino Unido son muy exigentes con los precios, y generalmente para activar un vino le bajan el sugerido durante un mes. Y si no se vende, lo sacan. Son las mismas reglas claras para todos los vinos que importan.

Para algunas bodegas importantes es el principal mercado en el on y off trade. El Malbec sigue siendo muy querido por los consumidores ingleses, y el vino argentino una opción muy válida. Se avanzó mucho, pero hay más potencial.