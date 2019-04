Pero evidentemente no es tan fácil planificar en el gigante asiático sin sufrir consecuencias, como sucedió con los vinos de Burdeos, cuya venta cayó 35% porque durante mucho tiempo compraron muchos vinos pero no los tomaron (por una cuestión cultural) con el respeto que se merecían. Así, el mercado se desarrolló entre los muy caros franceses y los vinos muy baratos chinos. Pero en todos estos años fueron incorporando universitarios recibidos en todo el mundo, miles de jóvenes profesionales que empiezan a entender más el vino y que no necesitan pagar mucho para consumir mejor.