Kosiuko será la marca encargada de abrir la semana de la moda. Su directora creativa, la diseñadora Cinthia Kern, adelantó sobre su colección: "Me sumerjo en un océano de creatividad sin límites. Elixir de vida, la pócima del amor que mueve al universo, que me impulsa a trasmitir mi naturaleza, mis ideas, mi música y mi ser". Su línea, precisamente, fue bautizada Elixir of life. La creativa reveló que habrá piezas con acento femenino y elementos de la cultura rock.