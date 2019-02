"Sin lugar a dudas el mundo lo conoce como el emperador, el káiser de la moda. Con una personalidad enigmática, que a través de los diseños mostró que en su vida no amó nada definitivo ni permanente, tuvo una máscara tras otra. De fuerte personalidad y una aparente frialdad y con sentido del humor supo aprender de todo, ese era su lema, aprender. Un gran observador, maestro del voyeur y de la creatividad. En la moda llevó las riendas del espíritu de los tiempos con las mejores casas de alta costura y llegó a ser el fashion mesiter no sólo por su ego, su intuición artística y su visión para los negocios. Con una eterna retrospectiva y sorteando todas las crisis del siglo pasado, demostró que el aprender está también en los errores. Me dejó en claro desde mis inicios que la moda es una especie de lenguaje, que se crea así mismo en la ropa para interpretar la realidad, hasta para contar una historia", lo recordó Benito Fernández.