-Me gustan dos cosas. Una es el abanico inmenso de variantes que tenemos desde la agencia para crear y ejecutar lo que se nos ocurra. Y la otra es más personal, que es el simple hecho de hacer sólo lo que me agrada, lo que me representa. Tengo la suerte de poder elegir qué hacer y con quién. No asumo compromisos en donde no me sienta a gusto. En mis comienzos no tomaba mi profesión como un trabajo porque para mí siempre fue un placer. Con el tiempo fundé Red Carpet Agency, y luego de varias intermitencias estamos volviendo a posicionarla bien arriba, con un equipo joven del cual me siento orgulloso.