"Precios imperdibles", "Ofertas imposibles", "Todo al costo", "3 x 1", "60% off", "Sale" y más frases en inglés como "It's here" y "Hurry up" que buscan apurar el interés por comprar. Con grandes letras y colores estridentes, los carteles de rebajas tentadoras están por todos lados: empezaron a aparecer ni bien Papá Noel dejó los regalos al pie del arbolito y, convertidos en una estrategia comercial para remontar las deprimidas ventas, ya coparon shoppings, avenidas comerciales y vidrieras digitales.