"Tengo dos hijos a los que amo profundamente, pero Pinamar Moda look tiene un lugar en mi corazón también. Fue mi primera experiencia en este estilo de desfiles y por eso se mantuvo vivo 15 años y espero que por muchos más. Me gusta lo que hago y eso es una bendición. Trabajar en lo que te gusta no tiene precio y a mí me apasiona. Pese a los nervios y todo lo que conlleva realizar un evento de esta magnitud, donde dependés de mil factores diversos, vale la pena", aseguró el empresario.