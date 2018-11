-Con todos. Yo no puedo trabajar con alguien con quien no conecte, o sea, no me tengo que hacer amigo de todos pero la verdad es que soy amigo de muchos y me encariño y me involucro mucho en cada evento. Yo puedo hacer fiestas con diferentes presupuestos. Actualmente estoy instalado en una franja del mercado que es una cuestión ya de la estructura del negocio. Cuando viajo y doy clase le explico a los alumnos como poder hacer para exprimir los recursos. Yo trabajo hace 22 años, hice todo… trabajo a la par de mi equipo.