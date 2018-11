El segmento infantil o de cocina para niños es un éxito arrasador en las redes con múltiples propuestas y muchas de ellas concentradas en la sencillez y la alimentación variada. La cocina materna es una de las banderas que enarbolan los que se dedican a cocinar en casa. Estefanía Angueyra, es una franco-colombiana con formación en literatura que vive de las traducciones, pero se ha hecho célebre por su blog La pobre viejecita, el que también se luce en Instagram. "Mi abuela -afirma- me inculcó desde pequeña un gran interés por la cocina, así que mi proyecto es una suerte de tributo a ella. Mi blog busca ser ético y responsable, por lo que nunca me verán enalteciendo lugares o productos que realmente no me gustan. No acepto todas las invitaciones que me hacen, y no cambio mis opiniones por lucro o beneficios. Sin embargo, siempre busco hacer apreciaciones constructivas que ayuden a consolidar la cultura gastronómica del país".