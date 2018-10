No negar ante los niños situaciones estresantes que los padres están atravesando es también algo muy importante: "Los padres deben reconocer su propia ansiedad. Si no están regulados emocionalmente, es más difícil que puedan ayudar a sus hijos. Y no hay que escapar de situaciones que angustian porque eso prolonga la ansiedad. Por ejemplo, si se está muriendo un familiar, los despidieron del trabajo o tuvieron un problema, no hay que negar los sentimientos frente a los niños. Los niños necesitan tener un modelo que les enseñe cómo enfrentarse a la ansiedad propia. Por eso, cuando el padre reconoce no tener herramientas debe salir a pedir ayuda".