Un coqueto "Laboratorio de Té" ubicado en el barrio porteño de Belgrano, a cargo de Luciana Datria, tea blender & sommelier en el Club del Té. "Me enamoré del té. Aunque mi familia y amigos sufran por esta pasión me piden que hable de otra cosa pero despúes me piden que les prepare un té" compartió con Infobae. En su boutique crean sus propios blends.