"Yo ya tengo dos hijas y con mis 58 años no quiero ser un papá de 75 años de una adolescente de 15, siento que no lo voy a poder manejar. Realmente uno con la edad tiene limitaciones que cuando crié a mis hijos, no tenía. El acogimiento no es una opción por tener una cuenta pendiente, sino que se trata de un proyecto distinto y realmente hermoso de transitar", aseguró a Edgardo, miembro activo del Programa de Acogimiento Familiar (PAF) a Infobae.