Así, algunas de las conclusiones aseguran que "No Diggity" de Blackstreet (R&B) y "Lose Yourself" de Eminem (Rap) encabezan la lista de las canciones favoritas de los psicópatas. Por otro lado, los participantes con tendencias menos psicopáticas -según sus puntuaciones-, tenían más inclinación por "My Sharona" de The Knack y "Titanium" de Sia.