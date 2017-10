Situación dos: "está llegando tarde a una reunión breve y no encuentra lugar para estacionar. La reunión es importante. Un 'trapito' le ofrece estacionar sobre una esquina y le aclara que 'no pasa nada'". El 75,2% cree que la gente estacionaría en el lugar prohibido. Sin embargo, solo el 25% estacionaría en ese mismo lugar prohibido. Los casos también analizan escenarios típicos: "colarse" en una fila, coimear a un policía y regularizar una cuenta en un restaurante. La mayoría no se adelantaría en una cola, no coimearía a un policía ni se haría el distraído cuando el mozo se olvidó de registrar dos platos en una cena. La misma mayoría interpreta que el común de los argentinos sí se adelantaría en una cola, sí coimearía a un policía y sí se haría el distraído en la cuenta de un restaurant.