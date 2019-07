La tercera temporada nos sitúa en el verano de 1985 cuando Eleven y Mike están viviendo su primera incursión en el amor. No entienden mucho cómo se lleva a cabo esta relación pero sienten que no pueden despegarse. Porque Stranger Things es también una historia acerca del dolor que implica crecer, y quien más lo sufre es Will que añora el tiempo en el que se reunían en el garaje a imaginar el "upside world".