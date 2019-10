Es uno de los artistas más reconocidos de la movida tropical y no hay fiesta donde no suenen sus canciones. Por eso, Ariel Pucheta no podía estar ausente en uno de los programas más populares de la televisión argentina, como lo es Polémica en el bar. El artista irrumpió en el segmento de La peluquería de Don Mateo, con Coco Sily en el rol del peluquero y la participación de su conductor, Mariano Iúdica, además de Sol Pérez, y le puso todo su humor al ciclo.