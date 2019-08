"A mí me gustaba cuando nosotros íbamos, sacábamos un teléfono, y al otro día llamábamos. Nosotros, al otro día de ir a bailar, que no sacábamos ni un pico, nosotros teníamos que sacar el teléfono y llamar por teléfono desde un teléfono que tenía cable, vos no tenés ni idea lo que es eso, y llamábamos por teléfono y nos citábamos en un bar. No había whatsapp, no había mail, no había nada, si la mina no venía te volvías solo a casa", recordó Sily.