Mientras tanto, el Dr. Juan Manuel Dragrani, abogado de Mariana Nannis, se refirió en diálogo con Infama al resultado de los estudios médicos que se realizó Caniggia a pedido de la mediática, luego de denunciarlo por adicciones: "La jueza pidió que no se divulguen los estudios médicos que se realizó Claudio; es razonable que así suceda. Esta fue una petición del Dr. Burlando (abogado de Caniggia). Todavía la jueza no resolvió sobre la cuestión de fondo, no sabemos qué medidas se van a tomar al respecto. No tuvimos acceso al resultado de los estudios, allí evaluaremos si los apelamos. Mariana sigue en Italia. Ella no tiene problemas en ir a los programas a hablar, sabe cuáles son las consecuencias", finalizó el letrado.