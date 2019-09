"El tema me tomó por sorpresa. Es una cosa que está comenzando, 'noviazgo' es una palabra que todavía no. Lo conozco hace 12 años. La madrina de mi hijo, Euge, estuvo en Gran Hermano con él. De hecho, él le presentó el marido a ella. Ahí lo conocí. Tuvimos una situación, una cosita, pero nada. Después no lo vi por muchos años", expresó en diálogo con la conductora del ciclo de El Trece, del cual forma parte actualmente.