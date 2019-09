"En la vorágine, uno hace, hace, hace… No quiero dejar de decirles que estoy realmente conmovida por poder volver", dijo Lali en una historia que subió a Instagram el lunes por la noche, ni bien llegó a Tel Aviv. Y en un giro que es característico de su discurso, cortó la dulzura y la solemnidad con un poco de humor: "No voy a quebrar tipo ponerme a cantar el himno, pero estoy muy emocionada. Gracias". Hacía referencia a la vez en que, triste por los disturbios y la represión que se veían en las calles de Buenos Aires en diciembre de 2017, subió un video a sus redes cantando el Himno Nacional y se volvió viral. "Amé, amé que haya sido viral. A veces la gente cree que una teme el bardeo y cuando vos hacés algo que de verdad te salió del corazón, a mí me chupa un huevo. Si yo hice algo porque me salió así, te lo defiendo a muerte, no me importa nada. Fue súper genuino y aparte canto el himno argentino todo el tiempo, me parece una re linda canción. Me baño y lo canto, olvidate, voy a hacer una versión un día", explica ahora en el hotel.