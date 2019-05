"Me pegaron bastante", reconoció cuando le preguntaron si le había costado ser la madre de Nicole en sus comienzos. "Yo sabía que no hice nada malo a propósito, fue algo que pasó. "Me gritaban suegra, cuando pasaba por la puerta de los colegios era la suegra de todo el país", agregó luego con humor, cuando Santiago le dijo que todos los adolescentes tenían pegado el poster con la imagen de su hija en su cuarto.