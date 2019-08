"Me divierte porque no puedo creer la locura de exponer ciertas cosas. Hay una cautelar en la que nadie puede hablar y estos videos se exponen por algo, no es de la nada… Me preocupa la situación y me parece que es grave estar mostrando un video con la dirección de mi casa, no está bueno, más allá de que yo no vivo sola ahí", expusó Mica Viciconte sobre la cámara oculta que Nicole Neumann le hizo a su ex Fabián Poroto Cubero y que salió a la luz en las últimas horas.