En una ocasión, tuvo una discusión con Cristina porque a Levrino le habían dado un arma, pero ella no apoyaba la decisión de quedársela. "Él la metió en un cajón y la cerró con llave. No la volví a ver hasta que un día mi papá me toca la puerta y me dijo: '¡Cristina, los chicos (en referencia a su hijo, Federico, y el hijo de una pareja amiga que se encontraba con ellos)!' Estaban con el revólver".