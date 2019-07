Vigna admitió que el auge del colectivo Actrices Argentinas colaboró para combatir sus prejuicios y hoy en el Bailando no tiene problemas en mostrar su cuerpo. "Me redescubrí con el movimiento. Me di cuenta que me tapaba porque creía que había que taparse y por ahí yo no quería. Yo no voy a hacer menos o mas por un baile sexy", completó.